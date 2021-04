Bourse Zurich: retour au vert après deux séances de recul

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mercredi, après deux séances de repli. Le SMI a évolué une bonne partie de la journée dans une fourchette d'une soixantaine de points avant d'accentuer ses gains en fin d'après-midi, pour repasser au-dessus de la barre des 11'200 points. La saison des résultats trimestriels a connu un premier point d'orgue avec les chiffres de Roche.

A New York, Wall Street montait légèrement en matinée. Les inquiétudes quant à la hausse persistante des cas de Covid-19 dans le monde et leur impact sur la reprise économique attendue cette année continuent de préoccuper les investisseurs, selon les analystes de Schwab. "Cela reste un frein à l'optimisme" du marché, ont-ils relevé.

Le SMI a terminé en hausse de 1,17% à 11'209,09 points, avec un plus haut à 11'229,15 et un plus bas à 11'117,62 points. Le SLI a gagné 0,79% à 1812,60 points et le SPI 0,95% à 14'387,11 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et 10 reculé.

En tête du classement, Roche (+3,0%) a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours, au sortir d'un premier trimestre largement conforme aux projections. Le chiffre d'affaires s'est érodé de 1% à 14,93 milliards de francs suisses, malgré un envol de 50% de la contribution de la division Diagnostics.

Alcon (+2,4%), Sika et Richemont (+2,1% chacun) complètent le podium.

Au lendemain de bons chiffres trimestriels, Sika a terminé sur un plus haut historique de 277,60 francs suisses, après que plusieurs analystes ont publié des commentaires élogieux.

Richemont a probablement profité des bons chiffres publiés la veille par Kering. Cela n'a pas été le cas pour la porteur Swatch (-1,0%).

Les deux autres poids lourds Novartis (+1,1%) et Nestlé (+0,9%) ont aussi nettement progressé. Le géant veveysan dévoile ses chiffres d'affaires jeudi et les analystes parient sur un bon début d'année, grâce notamment à la dynamique du marché chinois.

Lafargeholcim (+0,9%) publiera ses résultats trimestriels vendredi. Les ventes devraient avoir reculé en francs suisses alors que le résultat d'exploitation Ebit devrait avoir bondi dans le sillage des mesures d'économie prises pour lutter contre les effets de la pandémie du coronavirus.

Temenos (-2,8%) a terminé à la dernière place. Le développeur genevois de logiciels bancaires avait publié la veille des chiffres trimestriels de peu inférieurs aux attentes des analystes. Les courtiers évoquent des prises de bénéfices, au vu de la récente progression du titre.

Adecco (-2,2%) et Julius Bär (-1,4%) complètent le trio des principaux perdants.

UBS (-1,2%) a aussi perdu du terrain.

A la veille de ses résultats trimestriels, Credit Suisse (-0,5% à 9,38 francs suisses) a encore nettement reculé, atteignant même un nouveau plus bas de l'année à 9,15 francs suisses. La banque aux deux voiles a déjà averti que le premier partiel serait marqué par une perte nette, que les analystes du consensus AWP estiment à 722 millions de francs suisses.

Sur le marché élargi, GAM (-1,9%) a souffert de sorties d'argent au premier trimestre, en raison notamment de la liquidation des fonds Greensill.

Evolva (-3,6%) a vu son chiffre d'affaires décoller aux trois premiers mois de l'année.

Phoenix Mecano (+1,5%) a étoffé au premier trimestre ses entrées de commandes de près d'un quart à 211,8 millions d'euros et ses revenus de près d'un cinquième à 191,8 millions.

Landis+Gyr (+0,8%) renforce sa position sur le marché des véhicules électriques avec l'acquisition du danois True Energy, spécialisé dans le développement de logiciels de consommation intelligente d'énergie.

Stadler Rail (+0,3%) a décroché une commande pour 60 rames à deux étages d'un montant de 1,3 milliard de francs suisses de la part des CFF.

Une entrée en Bourse va avoir lieu fin avril: les actions du fournisseur suédois de composants pour l'industrie pharmaceutique Polypeptide seront cotées sur SIX. La fourchette du prix d'émission est fixée entre 57 et 68 francs suisses par titre.

rp/buc