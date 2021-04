Bourse Zurich: retour au vert après deux séances négatives

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert mercredi, après deux séances de repli. Le SMI est resté du bon côté de la barre durant toute la journée, avec un plus haut peu avant 15 heures. Il a par la suite évolué en dents de scie pour terminer assez loin de son plus haut du jour.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé après les solides résultats des grandes banques JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo. "La première vague de résultats du premier trimestre des grandes banques est à peu près d'aussi bonne facture que ce qu'avaient prévu les analystes. En fait, elle est encore meilleure qu'anticipé", a souligné JJ Kinahan de TD Ameritrade. Citigroup et Bank of America devaient présenter leurs résultats jeudi et Morgan Stanley vendredi.

Le SMI a fini en hausse de 0,30% à 11'156,21 points, avec un plus haut à 11'182,33 points et un plus bas à 11'121,87 points. Le SLI a gagné 0,28% à 1813,02 points et le SPI 0,29% à 14'251,77 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont progressé et 13 reculé.

Richemont (+3,3%) a fait la course en tête, suivi par Clariant (+2,9%) et UBS (+1,6%).

Le géant genevois du luxe a probablement profité de la publication la veille d'une solide performance par le concurrent français LVMH qui a fait état de ventes trimestrielles supérieures à celles d'avant la pandémie. Swatch (+1,1%) a terminé à quelques encablures de son concurrent genevois.

Julius Bär (+0,9%) a aussi nettement progressé, soutenue probablement par les bons chiffres trimestriels des grandes banques américaines. Credit Suisse (+0,1% à 9,826 francs suisses) est resté une bonne partie de la séance dans le rouge et l'action reste coincée sous la barre des 10 francs suisses. Selon Bloomberg, la banque aux deux voiles aurait cédé pour environ 2 milliards de dollars d'actions liées au fonds spéculatif Archegos Capital Management.

Au lendemain de ses chiffres trimestriels, Givaudan (+0,03%) a peu profité d'un relèvement d'objectif de cours et confirmation de recommandation "buy" par UBS, dont l'analyste s'attend à ce que le 2e trimestre soit encore meilleur que le premier. Le groupe verniolan a par ailleurs finalisé l'acquisition du concepteur d'intelligence artificielle français Myrissi, annoncée en février. Les contours financiers de la transaction font toujours l'objet d'une clause de confidentialité.

Le poids lourd pharmaceutique Roche (+1,0%) a bien soutenu l'indice, alors que son concurrent Novartis (+0,1%) s'est montré plus discret. Le troisième géant de l'indice, Nestlé (-,4%) a reculé. Le veveysan prévoit de ne plus émettre de gaz à effet de serre d'ici 2050. Il se fixe cet objectif non pas pour être politiquement correct, mais parce que la protection du climat est bonne pour l'entreprise à long terme, selon son président Paul Bulcke.

Côté perdants, Adecco (-1,8% ou 1,20 franc, hors dividende de 2,5 francs suisses) a terminé lanterne rouge, derrière Partners Group (-1,5%) et Geberit (-0,9%).

Sur le marché élargi, le spécialiste des technologies solaires Meyer Burger (-0,4%) a signé un accord de distribution avec la société Solarmarkt pour le marché helvétique. Il s'agit du premier distributeur que la société thounoise en réorganisation rend public. Les détails financiers de l'accord restent confidentiels.

Implenia (+0,5%) a conclu avec la Ville de Zurich un accord mettant un terme aux plaintes et procédures judiciaires liées à la construction il y a plus de dix ans du stade du Letzigrund. Sans dévoiler les termes de l'arrangement, le groupe de construction ajoute qu'il résout aussi les litiges autour de la garantie retenue par la cité de Zwingli et du coût de correction des défauts.

