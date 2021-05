Bourse Zurich: retour au vert après le faux pas de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse a regagné du terrain au lendemain d'un gros recul. Le SMI a d'emblée ouvert dans le vert et a atteint son plus haut du jour en matinée, avant de se mettre à osciller autour de la barre des 11'100 points sous laquelle il avait chuté la veille. Il a fini un peu au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street était aussi reparti de l'avant et gagnait du terrain en matinée. Mardi, des propos sur les taux d'intérêt de la part de la secrétaire au Trésor Janet Yellen avaient conduit les investisseurs à retirer des bénéfices, particulièrement ceux positionnés dans les actions de croissance comme celles du secteur technologique.

L'ancienne présidente de la Banque centrale (Fed) a affirmé lors d'un événement organisé par The Atlantic qu'il faudrait peut-être "augmenter un peu les taux d'intérêt pour que l'économie ne surchauffe pas". Elle a ensuite fait un pas en arrière, intervenant lors d'une conférence distincte, pour assurer que ses propos n'étaient "ni une prédiction, ni une recommandation".

Le SMI a terminé en hausse de 1,26% à 11'108,88 points, avec un plus haut à 11'114,37 et un plus bas à 11'014,90. Le SLI a gagné 1,48% à 1806,53 points et le SPI 1,27% à 14'266,24 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Alcon (-5,8%) est le seul perdant.

L'action de l'ancienne filiale de Novartis a subi des prises de bénéfices. La veille, l'entreprise avait publié des résultats trimestriels en grande partie supérieurs aux attentes des analystes. Elle avait aussi à nouveau pris le risque de faire des prévisions pour 2021, un exercice auquel elle avait temporairement renoncé en raison des incertitudes liées à la pandémie.

Le podium du jour se compose d'AMS (+9,1%), ABB (13,8%) et Clariant (+3,6%).

Au lendemain des chiffres trimestriels du fabricant autrichien de capteurs, BofA a relevé sa recommandation à "buy" de "neutral et abaissé l'objectif de cours. Hauck&Aufhäuser a pour sa part réduit l'objectif de cours et confirmé "buy". Les ventes du premier trimestre ont décliné par rapport au dernier partiel de 2020, alors que la marge opérationnelle (Ebit) ajustée a été conforme aux attentes, a commenté l'analyste.

Médaille en chocolat, Geberit (+3,5%) a aussi eu les faveurs des investisseurs après ses chiffres de la veille qui ont poussé plusieurs analystes à relever l'objectif de cours. Société Générale a en plus porté sa recommandation à "hold" de "sell". L'analyste de la banque française a dit percevoir, dans la robuste performance trimestrielle, un tournant pour l'équipementier de salles de bains. Il revient ainsi sur sa dégradation à "sell" survenue il y a à peine une semaine et motivée par l'inflation des matières premières, ainsi que par des incertitudes autour de la rentabilité.

Les poids lourds Roche (+0,9%), Novartis (+1,1%) et Nestlé (+0,7%) ont fini dans le gros du peloton.

Roche a fait part de l'approbation par la Commission européenne de son médicament Tecentriq comme traitement de première ligne en monothérapie contre le cancer des poumons non à petites cellules (CPNPC) présentant une forte expression de PD-L1.

Nestlé se renforce à nouveau dans le segment des produits végétariens. A cet effet, il a créé Wunda, une nouvelle marque de lait végétal à base de protéines de pois.

Après les déconvenues de Credit Suisse (+0,9%) liée à la débâcle des fonds Archegos et Greensill, un nombre croissant de cabinets juridiques étasuniens proposent leurs services pour une action collective contre la grande banque. Ils sont à la recherche d'investisseurs ayant subi des pertes entre l'automne 2020 et mars 2021 en raison de leur engagement dans la banque.

Les deux autres bancaires UBS (+2,6%) et Julius Bär (+1,7%) ont terminé plus haut dans le classement.

Sur le marché élargi, Swiss Steel (+10,5%) a confirmé avoir renoué avec les chiffres noirs au premier trimestre 2021 grâce à un redressement des marchés, des mesures d'économies et d'efficience.

Landis+Gyr (+2,9%) a plongé dans les chiffres rouges durant l'exercice 2020/21, clos à fin mars. La perte nette s'est élevée à 392 millions de dollars (358 millions de francs suisses), à comparer au bénéfice de 113 millions l'année précédente. La restructuration est terminée.

Bucher Industries (+2,7%) a annoncé le rachat, via sa division des systèmes hydrauliques Bucher Hydraulics, de Lenze Mobile Drives, un spécialiste de l'électronique de puissance pour les applications mobiles.

Addex (-0,7%) a augmenté sa trésorerie de plus de 6 millions de francs suisses au cours des trois premiers mois de 2021. Au bouclement de cette période, le laboratoire plan-les-ouatien disposait de liquidités et équivalents à hauteur de 25,2 millions, ce qui devrait lui permettre de financer ses activités jusqu'au troisième trimestre 2022.

