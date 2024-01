Zurich (awp) - La Bourse suisse est repartie à la hausse jeudi après le coup de mou de la veille. Encore sous les 11'100 points à l'ouverture, le SMI a immédiatement bondi à l'équilibre puis s'est installé dans le vert, affichant son plus haut du jour au-dessus des 11'200 points dans l'après-midi et terminant légèrement sous ce niveau.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée. Selon des courtiers, les investisseurs sont prêts à repartir de l'avant après avoir digéré la remontée des rendements obligataires et une modération des attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Ce scénario d'une Fed moins prompte qu'anticipé à assouplir sa politique monétaire s'appuie, pour partie, sur une série d'indicateurs américains supérieurs aux attentes ces dernières semaines.

Jeudi, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, au plus bas depuis septembre 2022, ont confirmé l'impression générale d'une économie qui refuse de plier. Mais le marché actions semble avoir maintenant digéré ce changement de paradigme, selon Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Wall Street "avait toutes les raisons de chuter", a-t-il expliqué. "Mais au lieu de cela, on a fait du surplace. Quand un marché refuse de descendre et se maintient proche de ses records", comme c'est le cas actuellement, "la probabilité la plus forte est qu'il monte".

Le SMI a terminé en hausse de 0,33% à 11'185,88 points, avec un plus haut à 11'218,02 et un plus bas à 11'088,62 points. Le SLI a gagné 0,80% à 1766,70 points et le SPI 0,31% à 14'568,83 points. Sur les 30 valeurs vedettes, gagnants et perdants s'équilibrent.

Richemont (+10,4%) a terminé, et de loin, sur la plus haute marche du podium, devant VAT Group (+2,6%) et Straumann (+2,0%).

L'exploitant genevois de marques de luxe a vu son chiffre d'affaires progresser au troisième trimestre 2023/24, grâce aux achats de fin d'année. Le total des ventes se monte à 54,59 milliards de francs suisses, en hausse de 4%. La croissance organique s'est elle inscrite à 8%, dépassant les attentes des analystes (6,8%).

La porteur Swatch (+1,0%) a été aspirée dans le sillage de son concurrent genevois. Le biennois devrait publier ces prochains jours ses résultat annuels. Les analystes anticipent un chiffre d'affaires de 7,92 milliards de francs suisses et un bénéfice net de 946 millions.

ABB (+1,4%) s'est porté acquéreur du bosnien Meshmind afin de renforcer ses capacités dans l'ingénierie logicielle et les applications reposant sur l'intelligence artificielle. Les contours financiers de la transaction, dont la finalisation est attendue d'ici la fin du trimestre en cours, n'ont pas été dévoilés.

Bank of America (BofA) a repris la couverture de Lonza (+1,4%) avec une recommandation d'achat (buy) et un objectif de cours à 470 francs suisses.

Le bon Lindt (-2,6%) a fini lanterne rouge, derrière Kühne+Nagel (-1,1%) et Zurich Insurance (-0,9%) sans nouvelles particulières.

Au lendemain des chiffres de Geberit (-0,8%), trois analystes ont revu leur copie: Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours et confirmé "reduce", alors d'Oddo et DZ Bank l'ont relevé, avec recommandations respectives à "underperform" et "vendre".

Les trois paquebots du SMI Roche (bon et porteur -0,5%), Novartis (-0,6%) et Nestlé (-0,6%) ont pris l'eau.

Sur le marché élargi, Coltene (-9,2%) a souffert l'année dernière d'un tassement de la demande en dispositifs médico-dentaires liée aux difficultés conjoncturelles. Research Partners a abaissé sa recommandation à "conserver" (acheter) et sabré en bonne et due forme l'objectif de cours à 61 (83,80) francs suisses.

Galenica (-0,4%) a engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires de 3,75 milliards de francs suisses, en hausse de 4,4%, atteignant ainsi son objectif de croissance, mais est resté légèrement en deçà des projections du consensus AWP.

Stadler (-1,2%) va livrer à l'exploitant ferroviaire italien Ferrovie della Calabria (FDC) trois trains à hydrogène supplémentaires.

rp/buc