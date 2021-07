Bourse Zurich: retour au vert pour les indices, le SMI sous les 12'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a regagné du terrain mardi, alors que la saison des résultats a pris de l'ampleur avec les chiffres, notamment, d'UBS et Kühne+Nagel. Le SMI s'est approché à une quinzaine de points de la barre symbolique des 12'000 points en début et vers la fin de la séance, mais il n'a pas réussi à la refranchir.

A New York, Wall Street rebondissait aussi en matinée après son décrochage de la veille.

"Il n'y avait pas de nouvelles particulières pour enclencher ce mouvement (de fin de séance), mais ce rebond est encore à l'oeuvre ce matin", a commenté Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note. "La clé, aujourd'hui, ne sera pas comment le marché ouvre, mais la manière dont il termine" la séance, a prévenu l'expert, la question étant de savoir "s'il peut conserver cet élan ou s'il retombe".

En Suisse, les exportations ont franchi pour la première fois la barre des 60 milliards de francs suisses au deuxième trimestre 2021. Le dynamisme du commerce extérieur helvétique s'est confirmé pour la quatrième fois consécutive. La balance commerciale a bouclé sur un excédent de 11,5 milliards de francs suisses, un chiffre jamais enregistré auparavant.

En juin, les exportations horlogères ont accéléré, permettant aux envois des six premiers mois de l'année d'approcher les valeurs d'il y a deux ans. Etats-Unis et Chine restent les marchés les plus gourmands en garde-temps helvétiques.

Le SMI a terminé en hausse de 0,70% à 11'945,68 points, avec un plus haut à 11'985,89 et un plus bas à 11'900,20. Le SLI a gagné 0,85% à 1925,45 points et le SPI 0,64% à 15'366,64 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé et 5 reculé.

UBS (+5,3%) a terminé largement sur la première marche du podium, suivie par Julius Bär (+3,4%) et AMS (+2,7%).

La banque aux trois clés a poursuivi au deuxième trimestre sur sa solide lancée du début d'année, dépassant nettement les prévisions de la communauté financière. Son coeur de métier, la gestion de fortune, a généré à elle seule près de la moitié du résultat avant impôts et a profité de la période pour encaisser d'importantes entrées d'argent.

Julius Bär dévoile sa performance semestrielle mercredi. Les analystes pensent que l'institut zurichois aura vu croître ses avoirs sous gestion, grâce à la bonne santé des marchés financiers et l'afflux de nouveaux capitaux. A la faveur d'une bonne activité clients, les revenus devraient avoir grimpé. La marge brute devrait cependant être inférieure à celle de la période correspondante l'an dernier, quand la volatilité des marchés battait son plein.

Médaille en chocolat, Credit Suisse (+2,6%) n'a pas terminé très loin de ses deux autres consoeurs. La banque aux deux voiles publie ses résultats trimestriels jeudi de la semaine prochaine.

Un temps premier ex-aequo avec UBS, le logisticien Kühne+Nagel (+0,6%) est rentré dans le rang après avoir fait état d'une bonne performance au deuxième trimestre. La direction s'est refusée à formuler des prévisions chiffrées pour la suite de l'exercice, invoquant des incertitudes majeures sur les chaînes d'approvisionnement.

ABB (+1,7%) va racheter l'entreprise espagnole Asti Mobile Robotics, un fabricant de robots autonomes utilisés dans les industries automobile, alimentaire, logistique et pharmaceutique. L'acquisition, dont le montant n'est pas divulgué, vise à renforcer l'activité d'automation du géant zurichois.

Richemont (+1,3%) et la porteur Swatch (+0,9%) ont terminé dans le gros du peloton après les chiffres des exportations horlogères.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,7%) précède Novartis (+0,3%) et Roche (-0,7%). Ce dernier n'a pas profité de trois homologations: pour l'anticancéreux Polivy en Suisse, pour le cocktail anti-Covid de son partenaire Regeneron au Japon et pour la thérapie Phesgo au Canada, un traitement du cancer du sein HER2-positif.

Novartis dévoile ses revenus trimestriels mercredi. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 12,6 milliards de dollars et un Ebit de base de 4,07 milliards.

Outre Roche, le petit groupe des perdants se compose de la lanterne rouge Straumann (-1,5%), derrière Sonova (-0,9%), Temenos (-0,6%) et Logitech (-0,5%).

Temenos publie ses résultats au 2e trimestre mercredi après la clôture. Les analystes s'attendent à de solides chiffres et attendent des informations sur les commandes en cours et les perspectives de croissance à court et moyen termes.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics (+4,5%) a fait état la veille de données prometteuses dévoilées par son partenaire de recherche Nrx sur un traitement expérimental contre la Covid-19.

Medacta (+3,8%) a relevé ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

Le spécialiste des éléments de fixation SFS (+2,8%) a affiché des résultats semestriels en nette hausse et est confiant pour la suite.

Adval Tech (stable) a lancé un avertissement positif sur résultats semestriels.

rp/vj