Bourse Zurich: retour de la morosité malgré le rebond de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert sur une note négative mardi, contrastant avec la clôture en nette hausse de Wall Street lundi, toujours entraînée par un rebond technique. La place new-yorkaise a également salué les déclarations du président américain Joe Biden sur une possible levée des tarifs douaniers sur les importations chinoises, de même que le lancement d'un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique.

John Plassard, de Mirabaud Banque, rappelle cependant qu'en matière de relations commerciales, les deux premières économies mondiales ont encore du chemin à faire. "Entre 2020 et 2021, Pékin a acheté pour 286,6 milliards de dollars de biens et services alors que la Chine avait promis d'en acheter pour... 500 milliards de dollars", souligne l'analyste.

Les dirigeants des Etats-Unis, du Japon, de l'Australie et de l'Inde, réunis à Tokyo pour tenter de trouver un terrain d'entente face à l'influence croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique, prévoient d'y investir au moins 50 milliards de dollars en cinq ans dans des projets d'infrastructure.

En France, le climat des affaires est resté stable au mois de mai, une amélioration dans les services et le commerce de détail venant compenser une détérioration dans l'industrie, le bâtiment et le commerce de gros.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) s'enfonçait de 0,67% à 11'389,42 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,80% à 1771,07 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,60% à 14'631,11 points. Les 30 valeurs vedettes de la place zurichoise étaient drapées de rouge.

Roche et Swisscom (-0,2% chacun) tentaient tant bien que mal de résister. Le géant pharmaceutique a conclu un accord de partenariat exclusif avec la biotech américaine Kalivir Immunotherapeutics, portant sur la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux virus oncolytiques basés sur la plateforme d'immunothérapie de Kalivir. Son rival Novartis (-0,6%) faisait également mieux que le marché.

Nestlé (-0,7%) s'est porté acquéreur du brésilien Puravida, spécialisé dans les vitamines, compléments alimentaires et aliments à base de plantes. L'opération, dont les détails financiers n'ont pas été révélés, devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre, sous réserve d'approbation de l'autorité brésilienne de la concurrence.

Kühne+Nagel (-1,5%) va ouvrir en 2024 en partenariat avec l'équipementier sportif Adidas un centre de distribution hautement automatisé à Mantoue dans le nord de l'Italie. Le site lombard, d'une surface de 130'000 m2 emploiera quelque 700 salariés.

Temenos (-2,7%) tenait la lanterne rouge, derrière la porteur Swatch (-2,1%), Credit Suisse et Julius Bär (-1,7%). Le dernier nommé a vu son objectif de cours coup sur coup raboté par Bank of America ("neutral") et relevé par Kepler Cheuvreux ("buy").

