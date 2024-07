Zurich (awp) - Après un démarrage laborieux, la Bourse suisse marquait un retour précaire dans le vert à l'approche de la mi-journée, alors que la chute du bon Roche pesait de tout son poids sur le SMI. Les investisseurs continuaient de se concentrer sur l'évolution politique dans le contexte des législatives en Grande Bretagne jeudi et dimanche en France, en attendant les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis vendredi.

Alors que Wall Street reste fermée ce jeudi en raison de la fête de l'indépendance américaine, l'indice ISM des services aux États-Unis, dévoilé mercredi, a baissé à 48,8 en juin 2024, soit la plus forte contraction depuis avril 2020, une bonne mauvaise nouvelle, observe John Plassard, de Mirabaud Banque.

Dévoilées mercredi soir, les Minutes de la Réserve fédérale (Fed) ont indiqué que lors de leur dernière réunion de politique monétaire, les responsables de la banque centrale américaine attendaient de nouvelles preuves du ralentissement de l'inflation. Ces derniers se sont montrés divisés sur la durée du maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé.

Le compte rendu de la réunion des 11 et 12 juin a révélé un clivage, certains préconisant la patience et d'autres soulignant la nécessité d'un affaiblissement du marché du travail pour gérer le chômage, constate M. Plassard. L'abaissement du taux des fonds fédéraux a été jugé inapproprié en l'absence de preuves évidentes de la réalisation de l'objectif d'inflation de 2%.

Parmi les informations macroéconomiques du jour, les prix ont de nouveau freiné leur rythme de progression au mois de juin, malgré une forte accélération au niveau des produits locaux et pétroliers. Le marché du travail en Suisse a connu de faibles changements en juin. Par rapport au mois précédent, le nombre d'inscrits aux offices régionaux de placement (ORP) s'est tassé de 947 à 104'518 personnes. Le taux de chômage est resté stable à 2,3%.

Après avoir démarré la séance en baisse de 0,20%, le SMI a retrouvé un peu d'allant au fil de la matinée, s'installant plus confortablement dans le vert dès 10h25. A 11h00, l'indice phare du marché notait à 12'029,87 points, soit une progression de 0,09%, la faiblesse de la hausse illustrant la chute du bon Roche. Le SLI se montrait plus ferme, s'étoffant de 0,24% 1955,90 points, tout comme l'indicateur élargi SPI qui prenait 0,26% à 16'040,51 points.

Alors que sur le trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, seules six perdaient du terrain, l'action au porteur et le bon de jouissance du poids lourd Roche héritaient de la lanterne rouge, leurs pertes atteignant respectivement 2,6 et 2,1%. Le mastodonte pharmaceutique bâlois a déploré l'échec d'une étude clinique avancée évaluant une combinaison de son immunothérapie déjà bien établie Tecentriq (atézolizumab) et de son tiragolumab encore en phase de développement contre une forme de cancer du poumon.

Parmi les autres perdants de la matinée figuraient encore Richemont (-0,4%), Kühne + Nagel (-0,2%), Julius Bär (-0,1%) et Givaudan (-0,1%). Le bon Schindler restait pour sa part bloqué à l'équilibre, alors que Vontobel a relevé la recommandation et l'objectif de cours du titre du fabricant d'ascenseurs et escaliers mécaniques.

En haut de tableau, Straumann (+2,5%) poursuivait son échappée, Sandoz Group (+1,9%) s'étant lancé à sa poursuite, suivi par Swiss Life (+1,3%) et Partners Group (+1,2%). Les deux autres plus grosses capitalisations du marché, Novartis (+0,8%) et Nestlé (+0,4%) se maintenaient du bon côté de la barre.

Sur le marché élargi, Doc Morris décollait de 9,7%, son concurrent Redcare ayant tiré profit au 2e trimestre de l'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne. Landis + Gyr (+6,2%) a fait savoir que Spectrum Entrepreneurial Ownership (SEO) a acheté une participation de 5% des mains de Kirkbi, se plaçant en seconde position des détenteurs de titres du spécialiste des compteurs intelligents.

Adecco (+0,3%) ne variait que marginalement, une rumeur voulant que le géant du placement de personnel souhaite céder une de ses unités.

