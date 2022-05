Bourse Zurich: sans direction claire après le nouveau plongeon de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse ne savait pas trop sur quel pied danser mardi, après le nouveau plongeon essuyé par la Bourse de New York la veille, plombée par les valeurs technologiques et de l'énergie, reflétant les inquiétudes autour de l'inflation et d'une possible récession dans la première économie mondiale.

"Les craintes d'une récession induite par la Fed continuent de faire trembler les actifs à risque, alors que la Chine a enregistré son volume d'importations le plus faible depuis deux ans, à la faveur de ses mesures anti-Covid", écrit dans une note Tina Teng, analyste auprès de CMC Markets.

Signe de cette aversion au risque, le bitcoin est brièvement descendu sous la barre des 30'000 dollars en Asie dans la nuit, une première depuis juillet 2021.

La consommation des ménages japonais a chuté de 2,3% sur un an en mars à prix constants, une baisse principalement due à un effet de base défavorable, après le rebond qu'avait connu le pays un an plus tôt à la faveur d'un répit sur le front sanitaire.

A 08h15, le Swiss Market Index (SMI) grappillait 0,14% à 11'459,78 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. L'ensemble des composantes de l'indice phare de la place zurichoise pointait dans le vert.

Holcim se distinguait avec une avancée de 2,1%. Le géant des matériaux de construction pourrait avoir trouvé un acheteur pour ses deux filiales indiennes. Selon le Financial Times, le conglomérat JSW, aux de l'industriel indien Sajjan Jindal, a l'intention de présenter une offre de 7 milliards de dollars pour faire main basse sur ces activités.

Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (+0,1% chacun), évoluaient légèrement sous la moyenne du marché.

Kühne+Nagel (+0,1%) a nommé Hansjörg Rodi à la tête de sa division Transports terrestres, en remplacement de Stefan Paul, qui reprendra les rênes de l'entreprise début août. A ce titre, le nouveau responsable rejoindra dans la foulée la direction générale du logisticien de Schindellegi.

Zurich Insurance (+0,1%) a vu son objectif de cours relevé par Barclays, qui confirme sa recommandation d'achat du titre (overweight). L'analyste évoque les difficultés auxquelles le secteur est confronté, à savoir les pertes liées à la guerre en Ukraine, les dommages causés par les catastrophes naturelles et les effets de l'inflation.

Julius Bär a raboté son objectif de cours pour la porteur AMS Osram, tout en réaffirmant sa recommandation d'achat (buy), alors que Citigroup a fait de même pour Partners Group.

Sur le marché élargi, Idorsia (-1,4%) a essuyé l'échec d'une étude clinique intermédiaire sur son ACT-539313, développé contre l'hyperphagie boulimique. Le traitement expérimental n'a pas démontré plus d'efficacité qu'un placebo pour réduire la fréquence des épisodes de prise alimentaire incontrôlée.

Swiss Steel (non référencé) a profité de la hausse des prix de l'acier, enregistrant une forte hausse des recettes sur les trois premiers mois de l'année. La rentabilité a également été améliorée,

Private Equity Holding (non référencé) a vu son bénéfice net progresser de 3% à 85,1 millions d'euros sur l'exercice 2021/22, clos fin mars. Le total des placements et la valeur nette d'inventaire ont également augmenté.

Stifel a entamé la couverture de l'action Stadler Rail (+1,1%) avec une recommandation d'achat (buy) assortie d'un objectif de cours à 44 francs suisses.

Barclays a repris celle du titre Zur Rose (+2,1%) à "overweight", avec un objectif fixé à 178 francs suisses.

Swissquote (-1,1%) et LLB (non référencé) seront traités hors dividende ce mardi.

buc/ib