Bourse Zurich: sans direction claire dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse était hésitante lundi dans les premiers échanges. L'ambiance reste attentiste dans l'attente de la publication des résultats des géants de la tech de l'autre côté de l'Atlantique. En Suisse, Credit Suisse retenait l'attention avec la publication de ce qui sera sans doute ses derniers résultats en tant qu'entité indépendante avant sa fusion forcée avec UBS.

"Les données conjoncturelles mitigées, les risques croissants de récession, le resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et l'idée que les actions sont certainement surévaluées dans l'environnement actuel pourraient inciter les ours (investisseurs baissiers, ndlr) à agir", estime Ipek Ozkaerdaskaya, analyste auprès de la banque Swissquote.

A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) lâchait 0,08% à 11'451,78 points, tandis que le Swiss Leader Index (SLI) progressait de 0,05% à 1788,47 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,39% à 15'107,76 points. Sur les 30 principales cotations de la place zurichoise 22 évoluaient dans le vert et six dans le rouge, Richemont et Holcim jouant les équilibristes.

Le géant des matériaux de construction, qui avait fait état la semaine dernière d'une performance supérieure aux attentes, a vu son objectif de cours relevé coup sur coup par JPMorgan et par Barclays, qui restent tous deux neutres sur le titre.

Temenos (+1,8%) dominait les premiers échanges, sans nouvelle particulière, devant Novartis (+1,0%), alors que son ancienne filiale Alcon et Kühne+Nagel (+0,7% chacun) se partageaient la troisième place du classement provisoire.

Le géant pharmaceutique doit lever le voile mardi sur sa performance au premier partiel. La direction a d'ores et déjà prévenu qu'il était peu probable que le groupe renoue avec la croissance avant la seconde moitié de l'année, et les analystes tablent subséquemment sur un tassement des recettes et des profits.

Pour logisticien de Schindellegi, qui va se livrer au même exercice, les analystes anticipent un recul de près d'un quart des revenus brut qui va également fortement affecter la rentabilité. Les premiers partiels d'UBS (+0,3%) et ABB (+0,03%) figurent également à l'agenda de mardi. La banque aux trois clés a annoncé que son directeur de la gestion des risques (CRO) Christian Bluhm, dont le départ avait été annoncé pour fin avril resterait en poste plus longtemps que prévu, et que la passation de témoin avec son successeur désigné Damian Vogel était reportée à une date ultérieure.

Credit Suisse (+0,4%) a comme attendu essuyé des reflux massifs de capitaux au cours des trois premiers mois de 2023. L'annulation d'obligations AT1 pour plus de 15 milliards de francs suisses décrétée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) dans le cadre de sa reprise forcée s'est traduite par un bénéfice net de 12,8 milliards pour la période sous revue.

Sika (-0,2%) a vu son objectif de cours relevé par Stifel, qui reconduit sa recommandation "hold". Dans ses considérants, l'analyste prédit au chimiste zougois une progression des volumes dopée par une base de comparaison favorable, alors que les recettes devraient continuer d'être dopées par les hausses de prix.

buc/ib/ol