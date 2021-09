Bourse Zurich: sans direction claire, en attendant de l'inflation US

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de mardi sans direction claire. New York a terminé sur une note contrastée la veille, se cherchant une direction faute d'indicateurs majeurs et de résultats d'entreprises, avec l'inflation en tête.

"On entre dans cette période un peu étrange, durant laquelle on manque de chiffres", a commenté J.J. Kinahan, responsable de la stratégie de marché chez TD Ameritrade. "C'est une sorte de 'no man's land' de données, donc le marché cherche n'importe quoi pour se mettre en mouvement."

Les investisseurs auront donc les yeux rivés sur les Etats-Unis, qui publieront dans l'après-midi l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'août.

En Suisse, l'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a poursuivi sa progression en août, soutenu en particulier par le renchérissement des produits chimiques et pharmaceutiques des métaux.

A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,13% à 12'058,60 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,05% à 1980,01 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,08% à 15'591,70 points. Sur les 30 principales cotations, 17 gagnaient du terrain et 13 en cédaient.

En tête des premiers échanges, Küne+Nagel (+2,2%) a annoncé la conclusion d'un contrat au Chili avec Siemens. Deustche Bank recommande par ailleurs le logisticien de Schindellegi à l'achat (buy) et a revu sensiblement à la hausse son objectif de cours, soulignant la tendance à l'externalisation à l'oeuvre dans le secteur.

Julius Bär (-0,4%) a renouvelé son équipe dirigeante pour le marché suisse, nommant deux responsables. Gilles Stuck chapeautera toutes les activités helvétiques de la banque zurichoise, tandis qu'Emmanuel Debons a été placé à la tête du bureau de Genève.

Les autres bancaires UBS (+0,1%) et Credit Suisse (+0,%) étaient du bon côté de la barre.

Dans le camp des poids lourds, les pharmas Novartis (-0,03%) et Roche (+0,03%) flirtaient avec l'équilibre, alors que Nestlé (-0,3%) prenait l'eau. La multinationale veveysane a été une nouvelle fois épinglée par Greenpeace pour sa consommation de plastique et sa dépendance envers l'industrie pétrochimique.

Sonova (-0,1%) veut dégager une "croissance rentable" ces prochaines années, a affirmé mardi son directeur général (CEO) Arnd Kaldowski en préambule de la journée des investisseurs.

Les valeurs du luxe étaient à la peine, Richemont se délestant de 2,1% et la porteur Swatch de près de 1,0%.

