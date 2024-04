Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine en mode prudence avant une série de données macroéconomiques importantes et des résultats de grandes entreprises. La situation au Proche-Orient semble se calmer un peu. Traité hors dividende, Nestlé a freiné l'indice SMI, qui a fini au-dessus de la barre des 11'300 points.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, tentant un rebond après une nouvelle performance hebdomadaire médiocre, à l'orée d'une semaine chargée en résultats technologiques et en indicateurs-clés.

"Avec l'escalade liée à la guerre à Gaza qui rapproche le Moyen-Orient de la conflagration, les banquiers centraux se préparent à d'éventuels chocs pétroliers qui pourraient relancer la hausse des prix à la consommation", a mis en garde Art Hogan de B. Riley Wealth Management. "La Fed a indiqué qu'elle attendrait plus longtemps pour réduire les taux d'intérêt", a-t-il rappelé.

Le SMI a fini sur un gain de 0,28% à 11'327,77 points, avec un plus haut à 11'338,97 et un plus bas à 11'256,40. Le SLI a progressé de 0,38% à 1846,68 points et le SPI de 0,80% à 15'102,72. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont progressé, 11 reculé et Logitech et SIG Group ont fini à l'équilibre.

VAT Group (-2,1%) a terminé lanterne rouge, derrière Nestlé (-1,5% ou 1,40 franc, hors dividende de 3 francs suisses) et ABB (-1,3%).

HSBC a abaissé légèrement l'objectif de cours d'UBS (-1,2%) tout en confirmant "buy".

Le bon Lindt (-0,9% ou -90 francs suisses) était traité hors dividende de 140 francs suisses. Sur le marché élargi, la nominative a cédé -1,3% ou 1400 francs suisses, soit le montant de la rémunération versée ax actionnaires.

Sandoz (+5,1% à 31,02 francs suisses) précède la porteur Roche (+2,6%) et Kühne+Nagel (+2,3%) sur le podium du jour.

L'action du spécialiste des génériques et biosimilaires a profité d'un relèvement à "buy" de "neutral" de recommandation par UBS, qui a aussi fortement relevé l'objectif de cours à 36 de 29,20 francs suisses. L'analyste prévoit une embellie sur les perspectives de croissance dans le domaine des biosimilaires et considère que la récente reprise de Cimerli ouvre de nouveaux horizons en ophtalmologie.

Par ailleurs, le groupe a obtenu de la Commission européenne un feu vert à la commercialisation du Pyzchiva, un biosimilaire de l'ustékinumab développé par et enregistré au nom de son homologue Samsung Bioepis.

Le bon Roche (+1,7%) et Novartis (+2,1%) ont bien soutenu l'indice. Novartis publie ses résultats trimestriels mardi et les analystes attendent un chiffre d'affaires de 11,5 milliards de dollars et un bénéfice net de base de 3,5 milliards.

Le logisticien Kühne+Nagel dévoile aussi ses chiffres trimestriels mardi. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 6,3 milliards de francs suisses et un produit brut de 2,0 milliards.

Le géant de l'inspection et de la certification SGS (+0,3%) a annoncé que 64,9% du dividende pour l'exercice 2023 sera versé sous forme de nouvelles actions. Quelque 35,1% sera payés en numéraire. Le groupe genevois émettra à cet effet 4,96 millions de nouveaux titres à un prix de référence de 82 francs suisses par nominative.

Sur le marché élargi, le boulanger industriel Aryzta (+0,6%) a réalisé sur les trois premiers mois de l'année une croissance organique légèrement positive, conforme aux attentes. La croissance organique du groupe zurichois a été de 0,1% pour un chiffre d'affaires de 514,0 millions d'euros (499,83 millions de francs suisses). Les volumes ont augmenté de 0,2%, contre 5% au dernier trimestre de 2023.

Le spécialiste des boutiques hors taxes Avolta (+1,5%) a mené à bien son programme de refinancement avec le placement d'obligations pour 500 millions d'euros et la finalisation d'une offre publique d'achat de titres de dette d'un montant de 800 millions d'euros arrivant à échéance 2024.

La filiale malaisienne du facilitateur de distribution DKSH (-0,3%) a annoncé la signature d'un partenariat de distribution avec l'entreprise Botrem spécialisée dans les produits de réhabilitation de la peau en Asie. Les contours financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

Le transformateur lucernois de produits laitiers Hochdorf (-56,6%) doit mettre en lumière les causes de son niveau d'endettement et dit n'avoir aucune prévision précise pour le moment, étudiant différents scénarios allant de son maintien à sa dissolution. "Le conseil d'administration a annoncé que les négociations de vente portent désormais sur la cession de la filiale Swiss Nutrition. Le financement des activités opérationnelles du groupe reste assuré" selon la société.

Les titres suivants étaient traités hors dividende: Bucher (-4,1% ou 15,50 francs suisses, dividende 13,50 francs suisses), Elma (pas traité, dividende 2 francs suisses), Gurit (+1,2% ou +0,70 franc, dividende 0,35 franc), Investis (-1,2% ou 1,20 franc, dividende 2,50 francs suisses), Softwareone (-2,4% ou 0,40 franc, dividende 0,36 franc) et Tecan (-3,2% ou 10,60 francs suisses, dividende 3 francs suisses).

rp/vj