Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait mercredi vers une ouverture en petite hausse, dans le sillage d'une clôture sur des nouveaux plus hauts à Wall Street pour deux des principaux indices américains, le Nasdaq et le S&P 500. Les impulsions seront limitées, dans la mesure où les marchés américains restent fermés pour cause de jour férié, alors que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la BNS jeudi.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin dans le sillage de la clôture de Wall Street", relève l'analyste John Plassard de Mirabaud.

Sur le volet des nouvelles macroéconomiques, Les exportations du Japon ont bondi de 13,5% sur un an en mai, leur plus forte croissance en un an et demi en raison de la faiblesse du yen, un facteur qui renchérit par ailleurs les importations de l'archipel.

Les investisseurs s'intéresseront également à l'inflation en mai en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud.

A 08h14, le pré-SMI extrapolé par Julius Bär s'appréciait de 0,15% à 12'064,29 points sur un front vert homogène.

Logitech (+0,9%) affichait de très bonnes prédispositions, après un commentaire positif de Stifel, qui a fixé le nouvel objectif de cours à 84 francs suisses, après 72 francs suisses.

Zurich Insurance (+0,2%) a annoncé avoir pris le contrôle sur l'assureur indien Kotak General Insurance. L'assureur zurichois concrétise ainsi l'accord en ce sens convenu en novembre dernier. La multinationale zurichoise a déboursé 5560 crores ou 670 millions de dollars, soit environ 592 millions de francs suisses, pour s'emparer de 70% du capital de Kotak.

Les trois poids lourds Nestlé, Roche et Novartis (chacun +0,1%) avançaient dans la moyenne.

Sur le marché élargi, Cosmo (+2,6%) va pouvoir commercialiser son bleu de méthylène Lumeblue en Chine. L'entreprise de l'Empire du Milieu China Medical System (CMS), à laquelle le laboratoire milanais coté à la Bourse suisse a cédé en 2020 les droits du Lumelbue pour plusieurs pays d'Asie, a obtenu son homologation pour la Chine.

Le laboratoire dermatologique Galderma (+1,2%) se félicite quant à lui de la certification par le gendarme sanitaire suédois de son site d'Uppsala pour la production et l'évaluation d'une forme de toxine botulique en voie de développement.

Du côté de Komax (-0,9%), deux établissements, Vontobel et Mirabaud Securities, ont abaissé l'objectif de cours pour le fabricant de machines de câblage. La veille, le titre avait déjà terminé sur un repli de 2,9% après l'annonce de la mise au chômage partiel complète de ses sites de Dierikon, dans le canton de Lucerne, et de Cham, dans le canton de Zoug, dès le 1er juillet.

Alpiq (pas de cours avant-Bourse) accroît ses capacités de stockage d'énergie en Finlande. Le producteur et fournisseur d'électricité valdo-soleurois a acquis pour un montant non dévoilé un système de stockage par batterie (BESS) d'une puissance de 30 mégawatts (MW) et d'une capacité de 36 mégawatts/heures (MWh).

ol/vj