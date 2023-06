Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi sur une note négative, alors que les acteurs du marché se positionnent dans l'attente de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) d'ici un peu plus d'une semaine.

La veille, Wall Street a repris son souffle, après une semaine robuste qui avait vu grimper l'indice élargi S&P 500 à son plus haut niveau depuis août dernier. Première capitalisation boursière mondiale, Apple a atteint un nouveau pic historique à 2846 milliards de dollars, mais le soufflé est retombé après l'annonce du lancement de son casque de réalité virtuelle et augmentée commercialisé à 3500 dollars, le plus important depuis que la marque à la pomme a dévoilé sa montre connectée en 2015.

Dans son commentaire, John Plassard de Mirabaud Banque évoque une entame de semaine "sans grande liquidité", les investisseurs se "préservant" dans l'attente de la réunion de la Fed le 14 juin.

Alors que les investisseurs étaient persuadés à l'issue de la dernière réunion en mai que la Fed allait faire une pause sur la hausse de ses taux directeurs, voire les baisser d'ici la fin de l'année, les chiffres témoignant d'une activité économique toujours forte sont venus brouiller les cartes. "Bon nombre des données économiques suggèrent que les hausses de taux jusqu'à présent ont eu peu d'effet", résume Michael Hewson, de CMC Markets.

A 08h10, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,23% à 11'389,15 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. Les composantes de l'indice vedette de la place zurichoise étaient toutes drapées de rouge sur la ligne de départ.

Kühne+Nagel (+1,5%) a annoncé le rachat du groupe sud-africain Morgan Cargo, une transaction dont le bouclement est attendu au troisième trimestre. L'opérateur boursier SIX a par ailleurs indiqué lundi soir que le logisticien de Schindellegi remplacera dès le 13 juin Credit Suisse (-0,4%) au sein de son indice phare. La banque aux deux voiles doit être décotée à Zurich comme à New York, dans le sillage de la finalisation de sa reprise par UBS (-0,3%), agendée pour le 12 juin.

Dans le sillage de cette rocade, le bon de participation Lindt&Sprüngli (-0,2%) retrouvera le Swiss Leader Index (SLI) des 30 plus grosses valorisations, alors que Meyer Burger (non référencé) sera admis au SMI Mid (SMIM) des 30 capitalisations venant derrière les 20 du SMI.

Les poids lourds de la cote, Nestlé, Novartis et Roche (-0,2% chacun) suivaient la tendance générale.

Sur le marché élargi, Burckhardt (+1,2%) a dépassé les expectatives du marché à tous les niveaux pour son exercice décalé 2022/23 et compte bien en faire profiter ses actionnaires, qui se verront proposer un dividende en hausse de près de deux tiers.

Idorsia (+4,7%) est en pourparlers avec des interlocuteurs non nommés sur le transfert de droits de licence sur des produits en développement pour la zone Asie-Pacifique - Chine exclue - pour jusqu'à 400 millions de francs suisses.

DKSH (+0,7%) a conclu un accord avec le chinois Ingredi dans le domaine des ingrédients naturels destinés aux soins corporels.

BKW (-2,7%) a vu sa recommandation dégradée de deux crans par UBS, qui préconise désormais la vente du titre, rappelant que ce dernier s'est apprécié de près d'un tiers depuis le début de l'année.

Le Tribunal fédéral a rejeté un appel d'une décision de SIX Group à l'encontre de Tornos (pas de cours avant-Bourse). Le constructeur de machines-outils va devoir s'acquitter d'une amende de 300'000 francs suisses infligée pour violation des règles de présentation comptable.

Ascom (pas de cours avant-Bourse) a décroché auprès du groupe allemand de cliniques Niels Stensen une commande évaluée à "plus de 1 million de francs suisses".

buc/al