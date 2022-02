Bourse Zurich: solidement ancré dans le vert après des débuts hésitants

Zurich (awp) - La Bourse suisse était solidement ancrée en territoire positifs mercredi à l'approche de la mi-journée. Le SMI, indice des valeurs vedettes, qui avait entamé la séance dans le rouge, est rapidement parvenu à reconquérir la marque des 12'400 points et à la défendre.

"Il semble que les investisseurs aient pour l'instant digéré la prochaine hausse des taux de la Réserve fédérale américaine et les risques associés et attendent maintenant de nouvelles évolutions de la politique monétaire", note Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC Markets.

Toutefois, "on ne peut pas dire que les marchés aient déjà écarté la question de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt ainsi que le risque d'une guerre en Ukraine, pas plus qu'il ne s'agit encore que d'un simple contre-mouvement technique", temporise son collègue Jochen Stanzl.

L'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en janvier, à 5,1% sur un an, toujours propulsé par la flambée des prix de l'énergie, une progression inédite depuis le début des estimations de l'office européen des statistiques en 1997.

Le détenteurs de capitaux suivront également avec attention la réunion des 23 membres de l'alliance de l'Opep+, qui devraient persister dans leur stratégie d'augmentation modeste de la production de pétrole, en dépit de l'envolée des cours sur fond de tensions géopolitiques.

A 11h05, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,34% à 12'401,83 points, proche de son plus haut du jour, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,67% à 1986,74 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,50% à 15'732,78 points. Sur les 30 principales cotations, 25 prenaient de l'embonpoint, quatre lâchaient du lest et une (Adecco) était à l'équilibre.

En queue de classement, Julius Bär (-4,9%) a fait état d'un bénéfice annuel en progression de plus de moitié (+55%) à 1,08 milliard de francs suisses. L'assemblée générale du 12 avril devra se prononcer sur un dividende relevé de près de moitié, à 2,60 francs suisses par action. Si la rétribution des actionnaires dépasse largement les attentes, les résultats opérationnels laissent en revanche plus à désirer.

Novartis (-2,6%) était également à la peine. Le géant pharmaceutique a réalisé au cours des trois derniers mois de l'année écoulée un chiffre d'affaires de 13,23 milliards de dollars, en hausse de 6%. Apuré de tout facteur jugé exceptionnel, le résultat opérationnel de base a bondi de 12% 3,82 milliards. Les actionnaires se verront offrir un dividende 3,10 francs suisses par action au titre de 2021, en hausse de 10 centimes sur un an.

Les deux autres poids lourds Roche (-0,3%) et Nestlé (+0,9%) connaissaient des fortunes distinctes.

Vifor (-0,1%) a annoncé la nomination d'un nouveau directeur financier (CFO) et d'un nouveau responsable juridique du groupe.

Le classement était mené par Partners Group (+3,6%), devant Givaudan (+3,2%) et la volatile porteur AMS Osram (+2,7%), sans nouvelle particulière.

Le bon de participation Schindler (+1,9%) figurait également aux avant-postes, après l'annonce d'un contrat en Egypte portant sur 136 ascenseurs et 272 escaliers roulants, destinés à équiper un projet de monorail, dont les modalités financières n'ont pas été divulguées.

Adecco a vu son objectif de cours légèrement raboté par Credit Suisse, qui confirme cependant sa recommandation d'achat du titre, dont la banque aux deux voiles juge la valorisation actuelle (45,50 francs suisses) intéressante.

Sur le marché élargi, Clariant (+1,6%) a cédé à son actionnaire de référence Sabic 50% de ses parts dans Scientific Design. La finalisation de l'opération, qui valorise l'entreprise vendue à 260 millions, est attendue à mi-2022

Le spécialiste des produits structurés Leonteq (+0,6%) a prolongé de quatre ans sa collaboration avec la coopérative bancaire Raiffeisen.

Le groupe de construction Implenia (+4,2%) a décroché cinq contrats en Allemagne, pour un montant cumulé de 218 millions d'euros.

Le groupe immobilier Peach Property (2,8%) a enregistré l'année dernière le bénéfice avant impôts le plus élevé de son histoire. Ce dernier s'est inscrit en hausse de 69% à 258 millions de francs suisses, sur la base de chiffres préliminaires.

Le groupe énergétique argovien Energiedienst (+3,5%) anticipe pour 2021 un bond de près de 20% du résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) au regard de 2020, à quelque 90 millions d'euros.

