Zurich (awp) - La Bourse suisse a nettement progressé vendredi, dernière séance d'une semaine en dents de scie. Le SMI a passé toute la journée dans le vert et s'est approché à moins de deux points de la barre symbolique des 11'300 points, juste après l'annonce du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, pour repasser au-dessus après l'ouverture positive à Wall Street, mais sans parvenir à s'y maintenir en clôture.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée.

L'inflation en mai mesurée par l'indice PCE, baromètre préféré de la Réserve fédérale américaine (Fed), a ralenti à 3,8% sur un an, contre 4,3% le mois d'avant.

Autre indicateur positif aux yeux de la Fed, les dépenses des ménages ont ralenti leur progression à +0,1% sur le mois, contre +0,6% en avril.

"Les données sur les revenus et dépenses en mai semblent confirmer que la croissance de la consommation a fortement ralenti au deuxième trimestre et fournit des signes encourageants indiquant que l'inflation sous-jacente diminue progressivement", a commenté Andrew Hunter de Capital Economics.

"Cela fournit un appui aux colombes de la Fed", c'est-à-dire ceux qui sont moins favorables à la poursuite du relèvement des taux directeurs, poursuit l'analyste. Il pense qu'à la réunion monétaire de fin juillet, la Fed relèvera encore le coût du crédit mais que ce sera "la dernière fois".

Dans la zone euro, le taux d'inflation annuel a poursuivi sa baisse en juin, tombant à 5,5%, après 6,1% en mai, grâce à un net reflux des prix de l'énergie. Le chiffre est légèrement meilleur que les attentes des analystes de Bloomberg qui tablaient sur un taux de 5,6%. La hausse des prix à la consommation reste cependant particulièrement élevée dans l'alimentation (11,7%).

Le SMI a terminé en hausse de 0,98% à 11'280,29 points, avec un plus haut à 11'309,04 points et un plus bas à 11'203,26 points en ouverture. Le SLI a gagné 1,18% à 1768,90 points et le SPI 1,02% à 14'861,77 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Swisscom (-0,04%) est le seul perdant du jour.

Le podium se compose de Sika (+3,5%), Straumann (+3,0%) et Alcon et ABB (chacun +2,1%).

A part Novartis (+1,0%), les poids lourds Nestlé (+0,6%) et Roche (+0,1%) ont sous-performé l'indice.

Novartis poursuit son désengagement de la franchise ophtalmologique avec la cession du Xiidra ainsi que du traitement expérimental libvatrep notamment au spécialiste new-yorkais Bausch + Lomb. Ce dernier déboursera dans un premier temps 1,75 milliard de dollars, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à trois quarts de milliard additionnels en versements d'étape.

Roche a vu son objectif de cours revu à la hausse par Société Générale, qui confirme sa recommandation d'achat pour le bon de jouissance, considérant que le Vabysmo lancé l'an dernier dispose du potentiel pour générer 10 milliards de francs suisses de recettes annuelles à l'horizon 2032, contre 7 milliards estimés précédemment.

Partners Group (+1,2%) a trouvé son nouveau directeur financier en la personne de Joris Gröflin. L'actuel titulaire de l'énergéticien d'Axpo prendra d'ici le 1er février 2024 la succession de Manuel Ottinger et Philip Sauer, qui assumeront conjointement dès le mois de juillet et à titre intérimaire la fonction laissée vacante par le titulaire Hans Ploos van Amstel.

Les valeurs du luxe Richemont (+0,9%) et Swatch (+1,4%) ont terminé dans le gros du peloton. Credit Suisse et Stifel ont relevé l'objectif de cours du genevois et Barclays l'a réduit, avec recommandations respectives à "neutral", "buy" et "overweight. La banque aux deux voiles a aussi relevé l'objectif du biennois et confirmé "underperform".

L'analyste de Credit suisse relève ses attentes pour l'exercice 2023/24 de Richemont. Elle demeure cependant prudente quant aux perspectives de croissance du géant genevois du luxe pour les 12 prochains mois, d'autant plus que les pressions macroéconomiques persistent sur les marchés clés que représentent les Etats-Unis et la Chine.

Pour l'horloger biennois, l'experte de la banque aux deux voiles anticipe un relèvement des ambitions de Swatch de l'ordre de 10% en termes de revenus sur l'exercice en cours. L'analyste a aussi relevé à 15% sa projection de marge Ebitda, contre 11% jusqu'alors. L'appréciation demeure néanmoins négative en raison du positionnement défavorable du groupe, ainsi que des risques tant structurels que cycliques.

Sur le marché élargi, Spexis (-4,8%) a embauché le cabinet new-yorkais Maxim Group pour l'assister dans sa recherche d'alternatives stratégiques et de possibilités de collecte de fonds.

