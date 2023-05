Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait toujours en terrain négatif jeudi en fin de matinée, à un niveau relativement stable. Les marchés espèrent encore qu'aux Etats-Unis républicains et démocrates se mettent d'accord sur le plafond de la dette, mais cette nuit l'agence Fitch a jeté un froid en plaçant le pays de l'Once Sam sous "surveillance négative".

Les principaux indices américains ont fini en baisse hier soir dans le sillage des interrogations concernant le plafond de la dette et la publication du procès-verbal de la Réserve fédérale américaine (Fed), dans lequel les responsables ont exprimé leur incertitude quant au degré de resserrement monétaire supplémentaire qui pourrait être approprié à l'avenir, écrit John Plassard, de Mirabaud Banque, dans son commentaire matinal.

Il convient également de noter que le moral de l'économie allemande, mesuré à l'aude de l'indice ifo du climat des affaires, s'est dégradé, note de son côté Frank Sohlleder, d'Activtrades. L'enquête confirme les inquiétudes croissantes concernant la croissance en Allemagne dans tous les secteurs.

L'Allemagne est par ailleurs entrée en récession technique au premier trimestre 2023, avec une deuxième baisse consécutive de son produit intérieur brut, plombé par son industrie qui souffre d'une baisse de sa demande, sur fond d'inflation et de hausse des taux d'intérêt.

En France, le climat des affaires s'est de nouveau dégradé en mai, pour le troisième mois consécutif. La dégradation reflète une détérioration dans l'ensemble des secteurs d'activité marchands, a indiqué jeudi l'Insee.

En Suisse, les faillites ont poursuivi leur bond en avant en avril, à un rythme cependant moins élevé que les mois précédents.

A l'agenda de la journée figure encre la deuxième estimation de la croissance aux Etats-Unis pour le premier trimestre.

A 10h56, l'indice SMI cédait 0,19% à 11'362,04 points. Le SLI avançait de 0,04% à 1763,33 points et le SPI lâchait 0,18% à 14'940,80 points. Sur les 30 titres du SLI, 14 gagnaient du terrain quand 16 perdaient de l'altitude.

Loin en tête, VAT Group bondissait de 7,8%. UBS a relevé ses prévisions pour l'exercice en cours et porté son objectif de cours à 375 francs suisses, contre 305 francs suisses jusque-là. Le titre profitait également des bons résultats du spécialiste des cartes graphiques Nvidia, dopés par la course à l'intelligence artificielle.

Straumann (+2,1%) occupait la deuxième marche du podium. Le leader des implants dentaires se lance dans le domaine du traitement de la péri-implantite en rachetant le fabricant st-gallois de dispositifs médicaux Galvosurge Dental.

Temenos (1,7%) se contentait de la médaille de bronze.

A l'opposé, Schindler (-1,1%) fermait toujours la marche. Bank of America a rétrogradé le titre à "underperform", contre "buy" jusque-là.

Swisscom et Novartis étaient ex aequo et lâchaient 0,8% chacun.

Sandoz, filiale du laboratoire bâlois en voie d'autonomisation, a franchi une nouvelle étape en vue de la commercialisation en Europe de son biosimilaire du dénosumab. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a accepté d'examiner deux demandes d'autorisation de mise sur le marché du traitement dans toutes indications des médicaments de référence des marques Prolia et Xgeva.

Nestlé cédait 0,7% et Roche 0,1%.

Le titre Partners Group (+0,4% ou +3,00 francs suisses) était traité hors dividende de 37,00 francs suisses.

Richemont (+0,5%) et Swatch (+0,8%) se ressaisissaient. Le secteur européen du luxe a été massivement boudé mercredi. Selon un rapport de Morgan Stanley, l'absence d'un rebond plus important en Chine et les risques d'une entrée en récession des Etats-Unis ont fait naître des doutes quant à la poursuite de la reprise.

Sur le marché élargi, Lem (-0,7%) indique avoir profité des tendances lourdes vers l'électrification et la décarbonation sur l'exercice décalé 2022/23 clos fin mars. Les recettes et les résultats ont augmenté, ce qui devrait profiter aux actionnaires.

Skan (-4,0%) a confirmé que le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête sur la société. Les procureurs fédéraux s'intéressent à des échanges d'actions BV Holding remontant avant l'introduction en Bourse de l'entreprise bâloise.

Comet (+4,0%) profitait tout comme VAT Group des bons résultats de Nvidia.

Enfin, GAM cédait 0,7%. Le gestionnaire d'actifs en difficulté tient aujourd'hui son assemblée générale.

rq/fr/jh