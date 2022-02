Bourse Zurich: sous pression, dans l'attente des banques centrales

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de jeudi dans le rouge, après une clôture à l'équilibre la veille. Les yeux sont rivés sur les instituts monétaires de la zone euro et du Royaume-Uni. Les trois principales entreprises qui ont annoncé des résultats étaient en fond classement, malgré des résultats plutôt solides.

Les gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) se réunissent pour la première fois de l'année, après un nouveau record d'inflation en zone euro en janvier. La Banque d'Angleterre (BoE) pourrait décide quant à elle de remonter à nouveau son taux directeur pour contrer le renchérissement, agissant ainsi plus vite que la BCE et la Fed.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) lâchait 0,49% à 12'300,18 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,43% à 1969,80 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,59% à 15'585,23 points. Parmi les 30 composantes de l'indice phare de SIX, neuf progressaient et 21 reculaient.

UBS (+0,9%), Novartis (+0,7%) et Holcim (+0,6%) composaient le podium. Credit Suisse grappillait 0,3%, alors que Nestlé grignotait 0,1%. Le géant veveysan a fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société américaine Orgain, spécialisée dans les aliments fonctionnels basés sur des plantes.

Swisscom reculait de 0,3%, après avoir annoncé le départ de son directeur général Urs Schaeppi au 1er juin 2021, remplacé en interne par Christoph Aeschlimann, mais aussi des résultats 2021 en hausse.

ABB et Roche (-2,9% chacun) pointaient en queue de classement. Le premier a livré des chiffres annuels quasiment conformes aux attentes, mais avec un dividende moins enveloppé que prévu. Le second a vu son chiffre d'affaires croître de près de 8% l'an dernier, mais l'apport des produits liés au Covid-19 s'estompe.

Sur le marché élargi, la société biotechnologique Kuros (+6,4%) a décroché auprès de l'Agence américaine du médicament (FDA) une homologation pour des "indications élargies dans la colonne vertébrale" de sa greffe osseuse MagnetOs sous forme de granules.

Les banques cantonale de Lucerne (+0,4%) et de Berne (-0,7%) ont fait état de résultats annuels en hausse, mais alors que la première entend maintenir le dividende inchangé, la seconde compte le relever.

ck/fr/buc