Bourse Zurich: soutenue par la croissance chinoise et Credit Suisse

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait lundi vers une ouverture dans le vert, alimentée par une croissance chinoise plus robuste que prévu en 2021. L'action Credit Suisse sera suivie de près. Le numéro deux bancaire helvétique a pris congé dans la nuit du président de son conseil d'administration, dont la position était fragilisée par un scandale de violation de quarantaine.

"La tendance devrait cependant évoluer en fonction de la publication des résultats des entreprises américaines et des données concernant l'inflation", prévient John Plassard, de Mirabaud Banque.

A 08h10, le pré-SMI extrapolé par Julius Bär prenait 0,21% à 12'552,17 points.

Si la plupart des valeurs de l'indice phare grappillaient entre 0,2% et 0,3%, Credit Suisse (+2,4%) sortait clairement du lot. Visé par une enquête interne, António Horta-Osório tire les conclusions de ses agissements et abandonne la présidence à Axel Lehmann. UBS de son côté prenait 0,3%.

Les trois poids lourds Nestlé, Roche et Novartis grignotaient 0,2% chacun.

Unique valeurs vedette à figurer en territoire négatif, Swisscom (-0,6%) faisait l'objet d'un abaissement d'objectif de cours par Jefferies.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (+3,2%) a décroché ce que le constructeur de matériel ferroviaire thurgovien dépeint que le plus gros contrat de son histoire et pouvant porter sur un maximum de 504 rames versatiles et 4 milliards de francs suisses. L'industriel de Bussnang était suivi à quelque distance par Schindler (+1,8%), qui semble bénéficier d'un relèvement de recommandation.

Le spécialiste des produits structurés Leonteq (+1,7%) coopéré désormais avec la banque liechtensteinoise VP Bank.

jh/al