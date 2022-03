Bourse Zurich: stable, guerre en Ukraine et pandémie inquiètent toujours

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait connaître une entame de semaine stable, la guerre en Ukraine restant en toile de fond. Des négociations entre Kiev et Moscou seront lancées ce lundi à Istanbul. Du point de vue économique, la journée s'annonce calme, à la faveur d'une courte "entre-saison" des résultats qui débute.

Wall Street a terminé en ordre dispersé vendredi, troublé par des informations contradictoires selon lesquelles les troupes russes voudraient dorénavant se "concentrer" sur la région du Donbass et non plus sur toute l'Ukraine, note John Plassard, de Mirabaud Banque. Ce lundi, les places asiatiques partaient dans tous les sens, alors que la pandémie de coronavirus se rappelait au bon souvenir des Chinois.

La mise à l'arrêt de Shanghai pour cause de Covid risque de porter un nouveau coup au moral des investisseurs, la ville étant le centre financier de la Chine et une puissance économique à part entière, rappelle Jeffrey Halley analyste chez Oanda. A cela il faut ajouter des données macroéconomiques décevantes en Europe, vendredi.

La journée s'annonce calme également au niveau des données conjoncturelles, la publication dans l'après-midi du chiffre des inventaires aux États-Unis faisant figure de rare exception.

A 8h10, le Swiss Market Index prenait 0,11% à 12'223,34 points, selon les indications avant-Bourse de la banque Julius Bär. La grande majorité des valeurs vedettes étaient dans le vert.

La marque Swatch (porteur Swatch: +1,1%) a créé la sensation avec le lancement de sa nouvelle collection. Dans des dizaines de villes dans le monde, des milliers de clients ont campé devant les magasins peu avant le début samedi des ventes de la "Moonswatch", créée avec Omega et inspirée du modèle culte Speedmaster. Le rival Richemont grappillait 0,1%.

Adecco (-0,9%) se parait de rouge après un abaissement de recommandation de JP Morgan, qui prône désormais la vente du titre. Au vu du retournement du marché de l'intérim, le géant zurichois ne pourra pas rattraper le retard accumulé sur ses concurrents pendant la période faste qui arrive à son terme, selon le géant bancaire américain.

Deux valeurs vedettes sont traitées hors dividende, ABB (-2,0%) et Givaudan (-1,5%), de respectivement 0,82 franc et 66 francs suisses.

Nestlé (+0,1%) a vu son objectif de cours raboté par Jefferies, qui met en exergue la hausse du coût des intrants. Les autres poids lourds de la coté Novartis et Roche présentaient des hausses similaires.

Kühne+Nagel (+0,1%) semblait peu profiter d'un relèvement d'objectif de cours de Citigroup.

L'australien CSL déteint désormais 93,9% du capital-actions de Vifor Pharma (+0,1%), selon le résultat définitif final du processus d'acquisition.

Sur le marché élargi, Swiss Prime Site (-1,7%) était traité hors dividende de 1,68 franc.

fr/jh