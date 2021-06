Bourse Zurich: sueurs froides avant l'emploi américain

Zurich (awp) - Après une ouverture autour de l'équilibre, la Bourse suisse a basculé dans le rouge, une tendance qui se renforçait mercredi vers la mi-journée. A en croire de nombreux observateurs, les investisseurs faisaient preuve d'extrême prudence avant la publication des chiffres de l'emploi américain prévue vendredi.

Cette statistique US semblait au coeur des préoccupations. "Nous avons besoins d'un chiffre fort pour préserver la bonne humeur des investisseurs", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

En France, l'inflation et la consommation des ménages ont accéléré respectivement en juin et en mai. La croissance du PIB du Royaume-Uni a été remontée à 1,6% pour le premier trimestre, après une première estimation à +1,5%. En Allemagne, le taux de chômage est resté stable en juin, à 5,9%.

En Suisse, Le baromètre conjoncturel du KOF a fléchi de 10,3 points en juin, à 133,4 points, après le pic historique de mai. L'indicateur CS-CFA, qui reflète l'humeur d'un panel d'analystes financiers, a également marqué le pas en juin, après avoir atteint des valeurs historiquement élevées le mois précédent. L'économie suisse se trouve désormais sur la voie de la normalisation, à en croire l'interprétation de ces deux sondages.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,63% à 11'954,14 points, repassant sous la barre de 12'000 points. Le Swiss Leader Index (SLI) reculait de 0,76% à 1934,15 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,64% à 15'350,61 points. Baromètre de la volatilité sur la place zurichoise, le VSMI prenait plus de 10%.

Parmi les valeurs vedettes, Temenos (+0,1%), Kühne+Nagel et Roche (stables) étaient les seules à ne pas perdre du terrain.

Roche semblait profiter d'un commentaire positif de Berenberg, qui a relevé l'objectif de cours du géant pharmaceutique. Les autres poids lourds Novartis (-0,1%) et Nestlé (-0,7%) se laissaient distancer.

Kühne+Nagel a fait l'objet d'un commentaire positif de Vontobel.

Clariant (-4,4% ou -0,825 franc) était traité hors dividende de 70 centime. UBS (-1,8%) et la volatile AMS (-2,5%) figuraient également en bas de classement.

Selon l'agence Reuters, Credit Suisse (-1,4%) réfléchirait à créer une seule et unique division de gestion de fortune. Cette opération pourrait faciliter une très hypothétique fusion avec le concurrent UBS, dans un contexte d'affaires à répétition pour le numéro deux bancaire helvétique.

Sur le marché élargi, Vontobel (-1,6%) a racheté plus vite que prévu les 40% restants du gestionnaire d'actifs britannique TwentyFour Asset Management. L'opération a été réglée par des moyens et actions propres et va augmenter le rendement des fonds propres de 200 points de base.

Schweiter (+1,8%) se montre optimiste pour le premier semestre, tablant désormais sur une hausse de 10% de son chiffre d'affaires et une importante progression du résultat net. Le groupe, qui publiera ses résultats intermédiaires le 13 août, a profité d'une demande élevé dans les activités avec le bois de balsa et les écrans.

Swissquote (-2,4) et la Banque cantonale de Lucerne (+0,9%) ont renforcé leur collaboration, désormais étendue à la distribution d'hypothèques.

Addex (-2,5%) va distribuer une nouvelle série d'American depositary shares (ADS) à la Bourse de New York. Le volume ne doit pas excéder 16 millions de dollars.

Wisekey (-0,7%) a annoncé mardi soir l'émission d'un emprunt convertible de 44 millions de dollars, d'une durée de 24 mois pour un coupon de 6%.

Le changement d'actionnaire principal chez Cicor (+1,6%) devrait amener passablement de changement. C'est ce que souhaite le directeur général du groupe neuchâtelois, Alexander Hagemann, qui s'est exprimé en interview à Finanz und Wirtschaft. Des petites acquisitions sont à l'ordre du jour.

fr/jh