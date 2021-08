Bourse Zurich: sur la retenue pour finir la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vendredi vers une ouverture en marche arrière. La publication mercredi soir du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis avait déjà troublé les indices à Wall Street, qui ont du coup clôturé en ordre dispersé.

A la lueur des Minutes de la Fed, John Plassard de Mirabaud Banque se demande s'il faudra à l'avenir scruter "l'évolution du variant Delta, l'inflation ou l'emploi (ou les trois)" pour tenter d'anticipe la date de lancement du processus de normalisation de la politique monétaire au pays de l'oncle Sam

Sur le plan conjoncturel, le Japon affiche un léger tassement des prix à la consommation en juillet et on attend encore un point de situation sur les ventes au détail outre-Manche sur la même période.

A 08h13, le préSMI extrapolé par Julius Bär égarait 0,11% à 12'389,64 points, dans un front rouge uni.

Le chimiste de la construction Sika (-0,1%) a annoncé dans la nuit la cession de son unité européenne de revêtements industriels à l'américain Sherwin-Williams, pour un montant non dévoilé.

L'équipementier de salles d'aisance Geberit (-1,1%) s'apprêtait à reprendre son chemin de croix, après avoir déjà souffert la veille suite à ses résultats à mi-parcours.

Toutes les autres composantes de l'indice phare de la place zurichoise perdaient entre 0,1% et 0,2%.

Sur le marché élargi, la société immobilière PSP Swiss Property (+1,4%) se distinguait du marasme ambiant, après avoir levé le voile sur une généreuse rentabilité sur les six premiers mois de l'année.

Le fabricant de puces et capteur U-blox (-5,1%) se montrait nettement moins convaincant, malgré un retour dans les chiffre noirs à mi-parcours en 2021.

Mobilezone, Adval Tech et One Swiss Bank (non référencés) ont aussi publié vendredi matin leurs performances semestrielles. Nebag avait pris dès jeudi soir un peu d'avance sur son calendrier.

jh/lk