Bourse Zurich: tendance légèrement positive, malgré la Fed et l'Ukraine

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur de modestes gains vendredi. Les investisseurs semblent rester prudents malgré des espoirs de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Sur les marchés financiers, la journée sera marquée par une grande échéance de produits dérivés, dite des "quatre sorcières".

Les principaux indices américains ont fini en hausse jeudi soir dans le sillage de l'espoir qui entoure un cessez-le-feu en Ukraine et au lendemain de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), note John Plassard de Mirabaud Securities. Wall Street pourrait signer sa meilleure semaine depuis le début de l'année. L'analyste de la banque genevoise s'attend cependant à une ouverture négative en Europe.

La confusion a prévalu ces dernières heures pour le négoce des matières premières, de l'énergie et des devises, dont les cours ont évolué dans de larges fourchettes, explique Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. Le marché est tiraillé entre l'attitude agressive de la Fed, qui a décidé de relever encore six fois ses taux en 2022, et l'espoir que suscitent les négociations entre Ukraine et Russie.

Le président américain Joe Biden s'apprête à adresser une mise en garde à son homologue chinois Xi Jinping contre toute tentation de soutenir Moscou. Un entretien est prévu à 14h (heure en Suisse) entre les deux dirigeants.

Dans la zone de combat, les environs de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont été touchés vendredi matin par des "missiles" russes, selon le maire de la ville.

Au Japon, les prix à la consommation (hors produits frais) ont augmenté de 0,6% en février sur un an, une accélération tirée par la flambée des prix de l'énergie. La Banque du Japon a par ailleurs reconduit sa politique monétaire.

A 08h10, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,16% à 12'081,66 points, selon les indications avant-Bourse compilées par Julius Bär. Les 30 valeurs vedettes étaient dans le vert.

Straumann gagnait 1,1% après un commentaire de Jefferies, qui a entamé la couverture du fabricant de dispositifs médicaux avec une recommandation d'achat. UBS et ABB (+0,4% tous deux) se démarquaient également.

Sur le marché élargi, le chocolatier industriel Lindt&Sprüngli (+0,2%) va se doter d'un nouveau patron. Dieter Weisskopf prendra sa retraite à la fin de l'année et sera remplacé par Adalbert Lechner, actuel directeur pour l'Allemagne.

Cham Group (non référencé) a également un nouveau directeur général Thomas Aebischer, la société immobilière augmentant dans la foulée à cinq le nombre de membres de son comité exécutif.

Cosmo gonflait de 3,3% après une étude sur l'efficacité du dispositif de dépistage de polypes colorectaux GI Genius.

L'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry (+1,8%) a remporté une concession de cinq ans au nouvel aéroport international de Mexico City Felipe Ángeles, portant sur une surface commerciale de 652 mètres carrés, qui pourra être étendue par la suite.

Bachem (-0,5%) va relever son dividende après une année faste en termes de rentabilité et de ventes, qui ont dépassé pour la première fois la barre du demi-milliard de francs suisses pour le fabricant de peptides et d'oligonucléotides.

Interroll (pas de cours) a quelque peu déçu avec sa rentabilité opérationnelle, dont la progression s'est avérée pas aussi vigoureuse qu'attendue. Le spécialiste des systèmes de convoyage a vu son bénéfice net fortement progresser et a relevé son dividende.

Groupe Minoteries et Aluflexpack ont également publié leurs résultats annuels jeudi soir.

Daetwyler (-0,8%) était traité hors dividende de 4,20 francs suisses.

fr/al