Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait tenter de se ressaisir jeudi matin pour son avant-dernière séance de l'année, après avoir cédé ses gains la veille. Face à une flux de nouvelles quasi tari et en l'absence des intervenants déjà nombreux à être partis en vacances, les volumes risques d'être très maigres.

A l'inverse de la place zurichoise, les grandes Bourses mondiales ont évolué en légère hausse mercredi, dans un marché calme, comme à l'habitude entre Noël et le Nouvel An, et en l'absence de publication économique susceptible de perturber les cours.

Wall Street a ainsi terminé de peu dans le vert mercredi soir, l'indice élargi S&P 500 s'approchant un peu plus d'un nouveau record historique. En Europe, Londres a clôturé en hausse de 0,36%, Francfort a grappillé 0,21% et Paris a fini quasiment stable (+0,04%).

"Les marchés obligataires et actions aux Etats-Unis ont prolongé leur rally grâce à de faibles données macroéconomiques américaines et une nouvelle et solide émission obligataire" outre-Atlantique, a résumé Ipek Ozkardeskaya, analyste auprès de la banque Swissquote.

La tendance haussière semble cependant exagérée, recélant "le risque d'une forte correction lorsque l'euphorie sera retombée", a-t-elle averti dans un commentaire de marché.

Quelque rares rendez-vous macroéconomiques sont encore attendues, avec notamment les demandes hebdomadaires d'allocation chômage et les ventes de logements aux Etats-Unis ce jeudi et le baromètre conjoncturel de l'institut KOF pour la Suisse vendredi. Au Japon, la production industrielle a reculé en novembre pour la première fois en trois mois, mais moins que prévu, selon des données préliminaires du ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie.

A la Bourse suisse vers 08h16, l'indice vedette SMI affichait une progression de 0,18% à 11'134,00 points, après avoir clôturé la veille en recul de 0,35%, selon les ordres avant-Bourse passés sur la plateforme de la banque Julius Bär.

En l'absence totale de nouvelles, les valeurs vedettes se drapaient à l'unisson de vert, évoluant dans une fourchette étroite de +01,% à +0,2%.

Seule exception notable, le titre Sika (+0,5%) accélérait un peu plus que ses homologues. Le chimiste de la construction va ouvrir le bal des résultats d'entreprises en dévoilant le 10 janvier son chiffre d'affaires 2023.

Les poids lourds Nestlé (+0,2%), Novartis (+0,2%) et Roche (+0,1%) se rangeaient quant à eux dans le milieu du peloton.

Le vert était également de mise sur le marché élargi, avec des progressions autour de 0,2% mais sans aucune impulsion au niveau de l'actualité des entreprises.

al/vj