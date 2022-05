Bourse Zurich: tentative de rebond pour terminer la semaine dans le vert

Zurich (awp) - Après avoir manqué de peu une clôture dans le vert jeudi, la Bourse suisse repartait du bon pied vendredi. Dans un marché en sérieux manque d'impulsion sur le front des nouvelles d'entreprises, les investisseurs demeurent sur le qui-vive face aux poussées inflationnistes et la situation en Ukraine, la chute des cryptodevises ayant elle agité Wall Street la veille, avant un retour au calme en fin de séance.

A New York, la séance volatile s'est achevée en ordre dispersé, l'indice Dow Jones ayant perdu 0,33%. Le Nasdaq, à haute teneur technologique, a grappillé à peine 0,06% dans les dernières minutes avant la fermeture. Le S&P 500 a cédé 0,13%.

"Les marchés ont continué d'être nerveux suite à un autre rapport sur l'inflation qui a montré que les prix de gros ont continué d'augmenter", ont indiqué les analystes de Schwab. "De plus, les attentes d'une Fed (banque centrale américaine) agressive dans un contexte de ralentissement de la croissance ont largement contribué à la volatilité, ainsi que les confinements en Chine, la guerre en Ukraine, et le dollar fort".

Le marché souffrait toujours des données sur l'inflation américaine en avril publiées mercredi, qui ont dépassé les attentes des économistes à 8,3% sur un an, la hausse des prix se situant toujours proche de son plus haut en 40 ans.

Ce vendredi, les investisseurs surveilleront une série de données sur l'inflation et la production industrielle en Europe, avec comme point culminant la production industrielle de la zone euro, qui devrait baisser de 1,0 % en glissement annuel en mars. Un chiffre plus faible devrait représenter un autre vent contraire pour les actions de la zone euro et l'euro lui-même, estime Jeffrey Halley d'Oanda.

Vers 08h15, l'indice SMI progressait de 0,46% à 11'559,61 points, selon les calculs avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des 20 valeurs constitutive de l'indice phare du marché helvétique notait dans le vert, la palme en la matière revenant à Logitech (+1,1%). Les analystes de Julius Bär recommandant désormais le titre du fabricant valdo-californien de périphériques et accessoires informatiques à l'achat.

Zurich Insurance (+0,8%) et ABB (+0,6%) complétait le podium, les bancaires UBS (+0,6%) et Credit Suisse (+0,6%) les suivant de près. Quant aux trois poids lourds de la cote, Roche, Novartis et Nestlé, ils se retrouvaient en bas de tableau, leurs gains se limitant à 0,4% chacun.

Alcon (+0,1%) héritait de la lanterne rouge, derrière SGS (+0,3%).

Hors SMI, Adecco (+0,6%) a formellement finalisé sa reprise de la société Akka Technologies, à la suite d'une procédure de reprise simplifiée. Les actions émises par Akka ont été radiées jeudi de la cote des Bourses de Bruxelles et Paris et les obligations de celle de Francfort.

vj/al