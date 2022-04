Bourse Zurich: tentive de rebond, malgré la Fed et l'Ukraine

Zurich (awp) - La Bourse suisse tentait un rebond jeudi matin, au lendemain d'une séance plutôt défavorable. Dans ses dernières minutes, la Réserve fédérale américaine (Fed) a confirmé sa volonté de relever les taux plus vite que prévu initialement. En Ukraine, 1200 personnes ont été évacuées dans l'est du pays, où l'armée russe doit intensifier son offensive.

La situation reste difficile entre la guerre en Ukraine d'un côté et l'attitude agressive de la Fed de l'autre, résument les analystes de Raiffeisen. L'inflation reste la priorité absolue pour la banque centrale américaine, quitte à entraîner une baisse des marchés boursiers.

Ces données ont apporté la clarté que tous les investisseurs attendaient: la Fed va réduire son bilan qui plafonne à 9000 milliards de dollars de 95 milliards par mois, précise Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

En Suisse, le taux de chômage a encore reculé au mois de mars, passant à 2,4% en mars, après 2,5% en février et 2,6% en janvier.

Vers 9h05, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,67% à 12'399,64 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,51% à 1923,54 points. La Swiss Performance Index (SPI) gonflait de 0,62% à 15'770,98 points. Parmi les valeurs vedettes, six seulement cédaient du terrain

Julius Bär (+3,0%) caracolait en tête après le relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui prône désormais l'achat. Alcon (+1,5%) et Novartis (+1,3%) complétaient le trio de tête. Les autres poids lourds de la cote Roche (+0,9%) et Nestlé (+0,5%) se laissaient distancer.

A l'autre extrémité du tableau, Adecco perdait 2,0%, visiblement en l'absence de nouvelles. Straumann (-0,4% ou -5 francs suisses) était traité hors dividende de 6,75 francs suisses.

Swiss Re (+0,6%) tient ce jeudi sa journée des investisseurs. En préambule de l'événement, le réassureur a confirmé son objectif de rendement des fonds propres de 14% d'ici deux ans, grâce à une plus forte participation aux résultats des activités santé et vie, des marges plus "attrayantes" dans l'assurance dommages et responsabilité civile.

Credit Suisse (+0,3%) a effectué une adaptation de ses données passées pour prendre en compte la réorganisation de ses activités annoncée le 4 novembre 2021. Les nouveaux chiffres historiques ont été publiés et concernent les quatre divisions.

Sur le marché élargi, l'industriel uranais Dätwyler (+0,7%) a annoncé mercredi soir l'acquisition de l'américain QSR, un spécialiste des joints et composants pour connecteurs électriques à base de silicone. L'opération, qui valorise la cible à 625 millions de dollars, doit être finalisée au deuxième trimestre.

fr/ck