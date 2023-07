Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de mardi en très légère hausse, dans le sillage de Wall Street, tractée la veille par un appétit des investisseurs pour des valeurs délaissées. Le marché demeurait toutefois attentiste avant un indicateur d'inflation crucial mercredi et le coup d'envoi de la saison des résultats jeudi.

Une fois n'est pas coutume, les capitalisations géantes du Nasdaq ont fait l'objet de prises de bénéfices, tandis que les investisseurs se sont reportés sur des valeurs défensives. La domination des "sept magnifiques" - Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla, Google, Meta et Amazon - qui représentent actuellement plus de la moitié de la pondération de l'indice à forte coloration technologique, va faire l'objet d'un rééquilibrage le 24 juillet, rappelle John Plassard de Mirabaud Banque.

Au chapitre macroéconomique, l'inflation est repartie à la hausse en Allemagne en juin, à 6,4% sur un an, compliquant la tâche de la Banque centrale européenne (BCE) dans sa lutte contre les prix élevés en zone euro. Au Royaume-Uni, le taux de chômage est reparti à la hausse à 4% fin mai, contre 3,8% sur les trois mois achevés fin avril.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,24% à 10'949,31 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,34% à 1719,03 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,18% à 14'458,63 points. Sur les 30 principales cotations, 21 gagnaient du terrain et neuf en cédaient.

Sika (+2,1%) dominait les premiers échanges, devant Straumann (+1,7%), alors que Richemont et Geberit (+1,3% chacun) ferraillaient pour la troisième place, sans nouvelle particulière.

Roche (+0,3%) a obtenu de la Commission européenne un feu vert à la commercialisation du Columvi (glofitamab) contre le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire.

Les deux autres poids lourds Nestlé et Novartis (-0,2% chacun) étaient dans le wagon de queue.

Zurich Insurance (-0,2%) a vu son objectif de cours raboté coup sur coup par Barclays et Goldman Sachs, qui confirment respectivement "overweight" et "neutral". Kepler en revanche a dégradé sa recommandation à "hold" après "buy" et abaissé l'objectif de plus de 10% à 465 francs suisses.

Deutsche Bank a raboté son objectif de cours pour Julius Bär (-0,3%) dont elle continue de préconiser l'achat (buy).

Bon dernier du classement, VAT (-1,6%) faisait visiblement les frais d'une rétrogradation à "neutral" de "outperform" de la part d'Oddo BHF, qui a également revu son objectif de cours à la baisse.

buc/lk/jh