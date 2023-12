Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer sur une note positive la dernière séance d'une semaine marquée par le retour de l'appétit du risque suscité par l'espoir de voir les principales banques centrales assouplir rapidement leur politique monétaire.

A New-York, les principaux indices ont terminé en hausse jeudi, dopés par un rebond technique et la bonne dynamique des valeurs technologiques.

La publication de 220'000 nouvelles inscriptions au chômage la semaine dernière aux États-Unis, un chiffre conforme aux attentes, n'a pas suscité de réaction notable.

Mais le principal point d'attention des investisseurs sera la publication dans l'après-midi des chiffres du marché de l'emploi américain pour le mois de novembre, qui représentent un élément important pris en compte par la Réserve fédérale (Fed) américaine dans l'élaboration de sa politique monétaire.

"L'élément le plus important sera certainement l'évolution des salaires", estime John Plassard, de Mirabaud Banque. "En effet, l'examen de la distribution des salaires devrait montrer que l'inflation salariale reste stable entre 4 et 5%", poursuit l'analyste, qui prévient qu'un taux de chômage plus élevé est nécessaire pour ramener l'inflation salariale à des niveaux compatibles avec l'objectif de 2% visé par la Fed.

A 08h20, le Swiss Market Index grappillait 0,21% à 10'990,94 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. L'ensemble des composantes de l'indice phare de la place zurichoise arborait le vert sur la grille de départ.

Logitech (+0,7%) et ABB (+0,6%) se distinguaient.

Le fabricant valdo-californien de périphériques informatiques, dont la nouvelle directrice générale (CEO) Hanneke Faber a dévoilé des priorités stratégiques la veille, a vu son objectif de cours raboté par Vontobel, qui a cependant confirmé sa recommandation d'achat du titre (buy), louant le modèle d'affaires de l'entreprise.

Le groupe électrotechnique zurichois a vu le sien relevé de plus de 10% par JPMorgan, qui estime que ses perspectives sont plus solides que jamais, même si des questions subsistent quant au profil de croissance, et reste neutre sur le titre.

Les poids lourds Nestlé, Novartis et le bon Roche (+0,1%) évoluaient légèrement en dessous de la moyenne.

Une ribambelle de sociétés du marché élargi ont fait l'objet de changements de recommandation de la communauté financière.

C'est le cas de Stadler Rail et Flughafen Zürich (-1,9% chacun), déclassés par JPMorgan et UBS à respectivement "underweight" et "neutral".

Landis+Gyr (-1,9%) semblait également plombé par l'entame de couverture à "reduce" de Kepler Cheuvreux.

AMS Osram (+1,6%) au contraire profitait d'un relèvement à "pondérer au marché" de la part de la Banque cantonale de Zurich (ZKB)

Sinon, Adval Tech (non référencé) se cherche toujours un CEO.

buc/jh