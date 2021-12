Bourse Zurich: toujours bien orientée avant la trêve de Noël

Zurich (awp) - La Bourse suisse était promise à une ouverture favorable jeudi, dernière séance avant la pause de Noël. Alors que le flot de nouvelles d'entreprises et macroéconomiques se tarissait, les investisseurs semblaient toujours confiants quant à l'évolution de la pandémie et au variant Omicron.

Wall Street a clôturé mercredi sur des gains pour la deuxième journée consécutive, contrebalançant une semaine jusque-là plutôt négative.

La perspective d'un rally de fin d'année semble ainsi se renforcer. "La principale (raison), c'est que le risque qu'Omicron soit aussi grave que Delta ou que les précédentes souches de Covid est en train de s'éloigner", selon Gregori Volokhine, président de Meeschaert Financial Services.

A 08h10, le Swiss Market Index (SMI) s'enrobait de 0,45% à 12'771,00 points, selon les indications avant-Bourse compilées par Julius Bär. Les valeurs vedettes étaient unanimement dans le vert.

La nouvelle du jour était imputable à Holcim (+,1,4%), qui va racheter l'entreprise américaine Malarkey Roofing Products, valorisant celle-ci à 1,35 milliard de dollars. Le spécialiste zougois des matériaux de construction financera l'opération en numéraire et prévoit des synergies de 40 millions par an d'ici à trois ans.

Novartis (+0,8%) a annoncé coup sur coup trois homologations aux Etats-Unis. Le régulateur américain a approuvé le Leqvio (inclisiran) pour le traitement du cholestérol, mais également l'antipsoriasique Cosentyx (secukinumab) dans deux indications pédiatriques, à savoir contre l'arthrite avec enthésite et l'arthrite psoriasique juvénile. Les autres poids lourds Nestlé et Roche prenaient 0,4%.

Julius Bär (+0,3%) va proposer l'élection de Tomas Varela Muina au conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale, en remplacement de Claire Giraut.

Sur le marché élargi, Implenia (pas de cours) a vendu la participation des deux tiers que le géant de la construction détenait dans Gravière de la Claie-aux-Moines, un producteur de gravier basé à Lausanne. Les détails de la transactions ne sont pas précisés.

Le grossiste en consommables informatiques Also (non référencé) s'est emparé pour un montant non détaillé des principales divisions de l'entreprise portugaise JP Sá Couto. Le groupe lucernois a confirmé ses objectifs annuels.

fr/al