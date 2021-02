Bourse Zurich: toujours dans le rouge à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse ne parvenait pas à s'extraire de la zone rouge lundi à l'approche de la mi-journée, poursuivant le déclin amorcé avant le week-end. Le flux de nouvelles tant du côté des entreprises que des données macroéconomiques demeurait bien modeste, les investisseurs se concentrant sur la hausse des rendements des obligations d'Etat.

Après un départ en repli 0,75%, l'indice SMI se reprenait quelque peu vers 10h30, notant à 10'650,99 points, soit une baisse de 0,5%. L'indice des 20 plus grosses capitalisations du marché avait atteint un plus bas du jour à 10'610,65 points avant de remonter la pente.

Le SLI lâchait pour sa part 0,45% à 1721,98 points, alors que l'indicateur élargi SLI abandonnait 0,65% à 13'316,88 points.

Sur les trente valeurs composant le SLI, six s'affichaient en hausse, 23 en recul, alors qu'Alcon faisait du surplace. Côté gagnants, Kühne+Nagel (+2,2%) s'échappait en tête. Le spécialiste schwytzois des transports et de la logistique a fait part de la plus grosse acquisition de son histoire en s'emparant pour un montant non dévoilé de la société chinoise Apex International Corporation.

Le groupe de Schindellegi devançait Sika (+1,8%), plusieurs analystes s'étant montrés élogieux envers le chimiste zougois de spécialités. Swiss Re (+0,7%), grimpait sur la 3e marche du podium, Bank of America et Jefferies ayant relevé leurs objectifs de cours. Swisscom (+0,4%), Temenos (+0,3%) et Swatch Group (+0,2%) venaient compléter le haut du tableau.

Les trois poids lourds de la cote perdaient quant à eux du terrain, en particulier Nestlé (-1,3%) et Roche (-0,9%), alors que Novartis limitait sa perte à 0,4%. Le géant veveysan de l'alimentation souffrait de la révision à la baisse de l'objectif de cours de Jefferies, Citigroup et Goldman Sachs.

En bas de tableau, SGS (-1,4%) s'illustrait comme la lanterne rouge, sans informations particulières. Le numéro un mondial de la certification et de l'inspection était à la lutte avec le sous-traitant pharmaceutique bâlois Lonza (-1,4% aussi) et Nestlé.

Sur le marché élargi, Tecan (-4,0%) était à créditer de la plus mauvaise performance, la banque américaine JPMorgan ayant entamé la couverture du titre du fabricant zurichois d'équipements pour laboratoires à "underperform". Schlatter (-3,7%), Gurit (-3,4%), Aryzta (-3%) et Perfect Holding (-2%) n'étaient pas non plus au mieux.

Au rang des vainqueurs, Obseva (+7,4%) grimpait sur la première marche du podium, devant Stadler Rail (+4%). Le titre du fabricant thurgovien de matériel ferroviaire bénéficiait du relèvement par UBS de l'objectif de cours et de la recommandation. Flughafen Zürich (+1,9%) avait aussi les faveurs des investisseurs.

Landis+Gyr (+1,3%) a prolongé jusqu'en 2034, via sa filiale Landis+Gyr Technology, son contrat avec l'énergéticien américain Evergy. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

SHL Telemedicine (+0,9%) cherche à faciliter l'accès à son capital-actions pour les investisseurs étrangers et élargir par là-même la base de son actionnariat. Le développeur israélien de dispositifs et logiciels de suivi médical à distance, coté sur la place zurichoise, évalue conséquemment une inscription secondaire aux Etats-Unis ou à Tel Aviv.

vj/fr