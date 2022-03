Bourse Zurich: toujours dans le rouge après l'attaque d'une centrale nucléaire

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait démarrer la dernière séance de la semaine en repli, poursuivant sur la tendance baissière des derniers jours, après l'attaque par les forces russes d'une centrale nucléaire ukrainienne.

Wall Street, tout comme les places financière asiatiques, a terminé en baisse, la guerre en Ukraine s'intensifiant.

Des chars russes ont tiré vendredi sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, provoquant un incendie. L'attaque n'a touché aucune installation essentielle de la centrale, dont la sécurité nucléaire n'a pas été affectée, selon les autorités ukrainiennes et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

"Les indices européens devraient ouvrir en nette baisse ce matin après que les forces russes aient attaqué (selon les affirmations ukrainiennes) la plus grande centrale nucléaire d'Europe, située dans l'est de l'Ukraine", relève John Plassard de Mirabaud Banque.

Au niveau macroéconomique, malgré la guerre en Ukraine, les investisseurs garderont un oeil sur les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis dont la publication interviendra en début d'après-midi.

A 8h07, le SMI cédait 0,8% à 11'581,75 points selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. Toutes les valeurs clés s'étaient parées de rouge.

Les valeurs bancaires UBS et Credit Suisses (-2% chacun) essuyaient les plus lourdes pertes. Richemont (-1,8%) n'en menait pas large non plus, tout comme son concurrent Swatch (-1,8%) au niveau du SLI.

Les poids lourds Nestlé, Roche et Novartis (-0,6% chacun) n'arrivaient pas inverser la tendance.

Une série d'entreprises du marché élargi ont publié leurs résultats annuels.

L'un des rares titres à échapper à l'ambiance morose, Comet (+0,3%) a vu sa rentabilité bondir l'an dernier. Faisant fi des difficultés d'approvisionnement, le spécialiste fribourgeois des tubes à rayons x a dégagé un bénéfice net inédit de 67,4 millions de francs suisses, un montant plus que doublé au regard de 2020.

Emmi (+0,3%) avançait également après avoir amélioré ses bénéfices comme anticipé par les analystes.

ats/jh