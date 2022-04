Bourse Zurich: toujours dans le vert, Temenos et Straumann au firmament

Zurich (awp) - La Bourse suisse renforçait ses gains jeudi à l'approche de la mi-journée, confirmant le rebond entamé la veille. Les marchés semblaient reléguer les risques liés à la guerre en Ukraine et à la hausse des taux au second plan, se focalisant sur la saison des trimestriels. En Suisse, les cours de Temenos et Straumann s'envolaient.

"C'est dans les résultats d'entreprises que les espoirs se portent désormais pour trouver les catalyseurs nécessaires afin de rebondir", confirment les analystes de Saxo Banque. Un premier sursaut est venu des États-Unis, avec les résultats salués de Meta (Facebook).

Au Japon, la banque centrale a maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante, malgré l'inflation qui accélère et la chute brutale du yen.

Du côté de l'Espagne, le taux de chômage a légèrement progressé au premier trimestre en Espagne pour atteindre 13,65% de la population active. L'inflation a ralenti au mois d'avril. En Italie, l'indice de confiance des entreprises est resté pratiquement stable en avril, tandis que celui des ménages a accusé une légère baisse.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) gonflait de 0,65% à 12'129,54 points et le Swiss Leader Index (SLI) prenait 1,16% à 1874,05 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'étoffait de 0,74% à 15'581,48 points. Alcon (-0,3%), Roche et Logitech (-0,1% tous deux) étaient les seules valeurs vedettes dans le rouge.

Toujours largement en tête, Temenos bondissait de 16% après de nouvelles rumeurs de rachat par la société de capital-investissement Thoma Bravo. Des discussions ont été nouées entre la firme de Chicago et la société genevoise, croit savoir l'agence Bloomberg, qui cite des personnes proches du dossier qui ont gardé l'anonymat. Le développeur de logiciels n'as pas commenté.

Straumann (+9,3%) consolidait sa deuxième position. Le groupe bâlois a décoiffé les prévisions avec ses chiffres trimestriels. L'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire a poursuivi sur la bonne lancée de l'an dernier, générant des recettes en hausse d'un quart. La croissance organique s'est inscrite à plus de 27%.

Swisscom (+1,8%) a souffert au premier trimestre d'un effet de base défavorable, qui a fait plonger le bénéfice net de 30%. Le résultat opérationnel est en hausse, tandis que le chiffre d'affaire s'est légèrement contracté. Le géant des télécommunication a également dépassé les attentes.

Les valeurs vedettes Nestlé et Novartis (+0,3% chacune) étaient dans un mouchoir de poche.

Sur le marché élargi, le groupe industriel Bucher (-0,2%) a connu un début d'année marqué par une forte demande et un niveau de commandes élevé. L'activité de véhicules de voirie a cependant été à la peine.

La Banque nationale suisse (-1,6%) a fait état dans un rapport publié jeudi d'un premier trimestre dans le rouge. L'établissement a enregistré une perte de 32,8 milliards francs suisses causé par le recul sur les positions en monnaies étrangères.

Gurit (+4,1%) a pris le contrôle - à hauteur de 60% du capital-actions - du danois Fiberline pour un montant avoisinant les 80 millions de francs suisses. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de produits pultrudés en carbone et en fibre de verre utilisés dans la fabrication de pales d'éoliennes.

Vifor (-0,4%) a bénéficié de l'homologation en Europe d'un produit développé par sa coentreprise avec l'allemand Fresenius, le Kapruvia (difélikéfaline) pour le traitement du prurit modéré à sévère associé à l'insuffisance rénale chronique (IRC) chez les patients adultes sous hémodialyse.

Feintool (-0,6%) a fixé le prix de souscription pour son augmentation de capital à 20,50 francs suisses par titre. Les actionnaires se prononceront sur ce point ce jeudi. Ascom (-1,4%) a décroché une certification de dispositif médical (classe IIb) dans l'Union européenne pour différents dispositifs.

Achiko (+12%) prenait l'ascenseur. La société de diagnostic médical a commencé les livraisons de ses tests rapides salivaires détectant le Covid-19, Aptamex, et effectuera ses premières ventes en mai.

fr/jh