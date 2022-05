Bourse Zurich: toujours dans le vert, le luxe rebondit

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait son évolution positive lundi matin, notamment portée par le rebond de Wall Street en fin de semaine dernière. Alors que les nouvelles d'entreprises étaient une denrée rare, les valeurs du luxe profitaient des espoirs d'amélioration au niveau de la pandémie en Chine.

Les principaux indices américains ont fini en forte hausse vendredi soir, mettant fin à huit semaines de baisses consécutives pour l'indice Dow Jones et sept semaines pour le S&P 500, a rappelé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

L'analyste a expliqué cette reprise par un repli de l'indicateur PCE en avril aux Etats-Unis, "qui pourrait laisser penser que le pic de l'inflation est derrière les Américains". Cet indicateur s'est élevé à 6,3% sur un an pendant le mois sous revue, contre 6,6% en mars. Sur un mois, le ralentissement est encore plus marqué à 0,2%, contre 0,9% le mois passé.

En Asie, l'assouplissement des mesures de confinement à Shanghai et Pékin soutenait les marchés, qui anticipent une décrue de la pandémie de Covid-19 et une reprise économique, a noté Jeffrey Halley d'Oanda.

En Suisse, le baromètre conjoncturel de l'institut KOF a nettement reculé en mai, les économistes tablant sur une évolution conjoncturelles atone. L'emploi est cependant au beau fixe, selon le baromètre de l'emploi de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le nombre de postes a progressé au 1er trimestre de 2,5% sur un an à 5,2 millions. Les statisticiens ont par ailleurs dénombré 43'000 places vacantes.

Vers 10h37 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI montait de 0,48% à 11'702,24 points, après avoir clôturé vendredi en forte progression de 1,35%. Le SLI prenait 0,89% à 1832,45 points et le SPI avançait 0,64% à 15'037,10 points.

La quasi-totalité des valeurs vedettes évoluait dans le vert, à l'exception notable de Swisscom (-1,7%) et Partners Group (-1,4%), traité hors dividende de 33,00 francs suisses.

Les poids-lourds Roche (-0,7%), Novartis (-0,2%) et Nestlé (-0,3%) figuraient aussi parmi les rares titres à céder leurs gains. Novartis a décroché aux Etats-Unis une extension d'homologation pour son traitement cellulaire Kymriah contre le lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire ayant déjà reçu au moins deux options thérapeutiques.

A l'inverse, VAT Group (+4,5%) et Straumann (+4,4%) accéléraient nettement, tout comme les valeurs du luxe Richemont (+4,5%) et Swatch (+4,0%). Ces deux dernières profitaient des espoirs d'assouplissement sanitaires et de reprise économique en Chine.

Kühne+Nagel (+1,%) a décroché un contrat auprès de Shell aux Pays-Bas. Le groupe de Schindellegi soutiendra son client dans la construction d'un site dédié à la production de biocarburant pour les avions (SAF).

Sur le marché élargi, DKSH (+1,3%) a acquis le singapourien DNIV, fournisseur de haute technologie pour l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique.

Aryzta (+11,8%) retenait l'attention des investisseurs et accélérait vivement. Le boulanger industriel a enregistré une nette hausse du chiffre d'affaires sur son troisième trimestre décalé 2021/2022, porté notamment par la hausse des volumes. Fort de ses résultats dépassant les attentes des analystes, le groupe zurichois s'est dit bien positionné pour revoir à la hausse ses objectifs annuels.

Obseva (-7,7%) plongeait par contre. Le laboratoire a adapté l'accord de financement d'un emprunt convertible conclu avec un fonds géré par JGB Management.

Parmi les autres titres du SPI à afficher des mouvements notables figuraient Kudelski (-4,5%) et IVF Hartmann (-2,3%), ainsi qu'Achiko (+17%) et One Swiss Bank (+7,0%).

al/lk