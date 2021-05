Bourse Zurich: toujours en panne à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse marquait toujours le pas lundi en fin de matinée, après avoir ouvert déjà sur une note négative. L'accès de déprime gagnait désormais aussi les places francfortoise et parisienne, épargnées dans les premiers échanges.

"Ces légères corrections défensives, subséquentes de nouveaux sommets en fin de semaine dernière, seront probablement éphémères", anticipe Pierre Veyret, analyste chez Activtrades. La déception induite par le dernier rapport sur l'emploi aux Etats-Unis a en effet renforcé la perspective d'une persistance des stimuli conjoncturels à la fois du gouvernement et de la Réserve fédérale au pays de l'oncle Sam.

A 10h57, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,43% à 11'124,98 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,40% à 1808,93 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,33% à 14'309,54 points. Sur les trente principales valorisations, neuf progressaient, Swiss Re et Swatch s'agrippaient à la ligne de flottaison et les 19 autres sombraient.

Alcon (-3,1%) conservait la lanterne rouge provisoire, derrière Sonova (-1,6%), sans indication particulière. Le deux représentants des dispositifs médicaux passaient ainsi derrière le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza (-1,1% ou 6,40 francs suisses) négocié ce jour hors dividende de 3,00 francs suisses.

Les trois poids lourds pesaient sur la performance de groupe, Novartis cédant 0,3%, le bon Roche 0,5% et Nestlé 0,7%..

La bonne extrêmité du classement était occupée par la volatile AMS (+0,,9%), devant le logisticien Kühne+Nagel (+0,6%) et Swiss Life (+0,5%), à la veille de la présentation des résultats trimestriel de l'assureur vie.

Sur le marché élargi, Swissquote (-1,3% ou 1,80 franc), Vifor Pharma (-1,4% ou 1,70 franc) et Stadler Rail (-1,5% ou 66 centimes) sont traités hors dividendes de respectivement 1,50 franc et 2,00 francs suisses et 85 centimes.

Le spécialiste des capteurs Sensirion (-1,4%) a annoncé coup sur coup le rachat de son voisin Irsweep et un partenariat de distribution pour la Chine.

