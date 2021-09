Bourse Zurich: toujours légèrement dans le rouge, en attendant la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait en territoire négatif mardi à l'approche de la mi-journée, le SMI des valeurs vedettes défendant péniblement la marque symbolique des 12'400 points. Alors que Wall Street a gardé portes closes lundi pour célébrer le Labor Day, le marché a le regard braqué sur la Banque centrale européenne (BCE) qui devrait reconduire cette semaine son généreux programme de soutien à l'économie.

"Les principaux indices américains étant fermés, les marchés européens ont fini dans le vert dans la lignée des chiffres de l'emploi américain de vendredi, qui ne laissent aucun doute sur le fait que la Fed ne prendra pas de décision concernant un tapering lors de sa réunion des 21 et 22 septembre prochain", souligne John Plassard, de Mirabaud Banque.

Au chapitre macroéconomique, la Chine a connu en août un rebond surprise de ses exportations (+25,6% sur un an), galvanisées notamment par ses ventes de produits électroniques et la reprise mondiale, son rythme de progression le plus rapide depuis février, alors que les importations ont décollé de près d'un tiers.

En Allemagne, la production industrielle est repartie à la hausse en juillet, après trois mois d'affilée de baisse, dans un contexte de reprise économique, malgré les pénuries de matériaux qui freinent toujours le secteur.

En Suisse, le taux de chômage a diminué en août à 2,7%, après s'être stabilisé à 2,8% en juin et en juillet, un chiffre conforme aux projections de la communauté financière.

A 10h45, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,22% à 12'402,79 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,10% à 2022,34 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,11% à 15'989,28 points. Sur les 30 principales cotations, 16 perdaient du lest et 14 prenaient de l'embonpoint.

Les valeurs du luxe Swatch (+2,1%) et Richemont (+1,3%) menaient toujours le bal, portées par les bonnes données conjoncturelles en provenance de Chine, où les importations se sont avérées nettement supérieures à la fois au mois précédent et aux prévisions des analystes.

Partners Group (+0,6%) a confirmé les bonnes perspectives égrenées tout au long de l'été, avec un bénéfice semestriel doublé sur un an à 629 millions.

Swisscom (+0,1%) était de justesse du bon côté de la barre, après l'annonce de l'ouverture par la Commission de la concurrence (Comco) d'une enquête visant sa filiale Directories.

Adecco (stable) s'est porté acquéreur du français Qapa. A l'autre extrémité du classement, Holcim (-0,9%) continuait de se lézarder, dans l'attente du verdict d'un tribunal français dans l'affaire Lafarge en Syrie.

Zurich Insurance (-0,6%) ne profitait pas de la publication de sa feuille de route environnementale. Le groupe aspire à la neutralité carbone d'ici 2050, avec une réduction de 50% des émissions d'ici 2025 et de 70% à l'horizon 2029.

Les trois paquebots de l'indice phare prenaient l'eau, Novartis (-0,7%) plus que Nestlé et Roche (-0,3%). Le dernier nommé a vu son objectif de cours relevé coup sur coup par UBS et Jefferies, qui campent respectivement sur leurs recommandations "neutre" et "buy".

Sur le marché élargi, Montana Aerospace (-2,2%) a racheté le belge Asco Industries.

Poenina (-0,2%) a publié des chiffres semestriels en nette hausse et mise sur la poursuite de la croissance pour la deuxième moitié de l'année.

Schaffner (stable) va procéder à une refonte de son organisation, dans la foulée de la vente de son unité Power Magnetics, finalisée en juin dernier, pour se concentrer sur son coeur de métier.

buc/jh/ck/lk