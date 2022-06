Bourse Zurich: toujours pénalisée par les craintes de récession

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait encore perdu du terrain jeudi en fin de matinée, après une ouverture négative. Elle avait terminé dans le vert mercredi, contrairement aux autres places européennes. Hier soir, Wall Street a terminé en légère baisse, les investisseurs s'inquiétant des risques de récession mondiale, ce qui fait également baisser le prix du baril de pétrole. De son côté, Tokyo a fini à l'équilibre.

Mercredi soir aux Etats-Unis, Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed), a confirmé l'approche "hawkish" (faucon) de sa politique monétaire devant le Sénat en répétant qu'il fallait tout faire pour casser la dynamique haussière de l'inflation. Une récession aux Etats-Unis "est certainement une possibilité", même si "ce n'est pas du tout l'effet recherché", a-t-il déclaré lors de son audition annuelle devant une commission du Congrès.

Après Deutsche Bank, Nomura ou encore Goldman Sachs, c'est maintenant au tour de Citigroup de prévoir une récession, relève par ailleurs John Plassard, de Mirabaud Banque. Selon les économistes de la banque américaine, la probabilité que l'économie mondiale sombre dans la récession est proche de 50%, alors que les banques centrales resserrent leur politique monétaire et que la demande de biens s'affaiblit.

Pendant ce temps-là, le taux d'inflation annuel du Royaume-Uni a augmenté à 9,1% en mai 2021, contre 9% le mois précédent, soit le taux le plus élevé depuis 1982. Ce soir, Jerome Powell doit de nouveau témoigner au Congrès à Washington. "Attendez-vous à plus d'agitation", avertit Jeffrey Halley, de Oanda. De son côté, Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote, estime que les cours actuels ont déjà intégré le potentiel d'éléments négatifs à attendre de ces déclarations.

A l'agenda du jour figurent également les indices des directeurs d'achats en Allemagne et en France. Dans la zone euro, celui-ci a baissé à 51,9 en juin, après 54,8 en mai. Un chiffre supérieur à 50 signale une progression de l'activité, tandis qu'il signale une baisse quand il est inférieur à ce seuil.

A 10h50, l'indice SMI reculait de 0,97% à 10'426,19 points, le SLI de 1,22% à 1600,02 points et le SMI de 1,03% à 13'435,64% points.

Tous les trente titres du SLI perdaient du terrain, sans exception. Givaudan (-1,22) résistait le mieux, devant Temenos (-0,4%) et Richemont (-0,4%).

Novartis lâchait 0,8%. La FDA, l'autorité sanitaire américaine, a accordé une homologation accélérée à la combinaison des médicaments Tafinlar (dabrafenib) et Mekinist (trametinib) du géant bâlois. contre certaines formes de cancer. Le traitement est destiné aux adultes et aux enfants de plus de six ans.

Les autres poids lourds reculaient moins que l'indice. Nestlé lâchait 0,5% et Roche 0,6%.

En queue de classement, on retrouvait Julius Bär (-2,5%), Holcim (-2,7%) et Swiss Life (-3,6%). UBS a sérieusement raboté son objectif de cours sur Swiss Life. L'analyste estime qu'après le relèvement du taux directeur par la BNS, le risque d'une correction des prix de l'immobilier est relativement élevé.

Sur le marché élargi, Cosmo (+3,2%) caracolait loin en tête. Credit Suisse a repris la couverture du titre avec la recommandation "outperform". Le lancement réussi sur le marché américain de l'anti-acnéique Winlevi, l'option de partenariats en dehors des Etats-Unis et la commercialisation de GI Genius constituent une forte dynamique à court terme pour l'entreprise, selon les analystes.

Carlo Gavazzi (+3,2%) tournera fin juillet une page de son histoire, avec le retrait annoncé de sa présidente et actionnaire principale Valeria Gavazzi. Détentrice de près des trois quarts des droits de vote, Mme Gavazzi souhaite passer plus de temps avec sa famille, qui compte demeurer actionnaire principal.

Ascom (-3,4%) a annoncé jeudi la prolongation de son contrat de service pluriannuel avec le prestataire néerlandais de soins à domicile Coloriet.

Vetropack (-2,5%) est contraint de reporter la mise en service de sa nouvelle usine sise près de Milan. Des retards dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux de construction expliquent cette décision qui entraînera des surcoûts. La mise en service est désormais prévue pour le courant du deuxième trimestre 2023.

Chez Hochdorf (-2,4%), la directrice des finances, Nanette Haubensak, quittera, à sa demande, son poste dans le courant du deuxième semestre 2022.

Stifel a sabré son objectif de cours de Zur Rose (-1,0%), estimant que le concurrent néerlandais Shop Apotheke est mieux positionné sur le marché allemand, et anticipant une augmentation de capital.

Enfin, le Grand Conseil de Bâle-Ville a accepté mercredi d'augmenter de 34 millions de francs suisses sa part au capital-actions de MCH Group (+1,2%), actif dans l'organisation de foires et congrès. Les pouvoirs publics peuvent ainsi garder leur minorité de blocage d'un tiers des voix.

rq/vj