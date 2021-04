Bourse Zurich: traité hors dividende, Nestlé démontre son poids

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'éparpillait lundi dans les premiers échanges, son indice phare étant notamment lesté par le traitement hors dividende de son principal poids lourd. Le front des actualités s'avérait éparse, sur le plan conjoncturel comme sur celui des entreprises. Les nouveaux records décrochés outre-Atlantique par le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 vendredi alimentaient une tendance haussière relativement généralisée.

"La nervosité pourrait cependant monter d'un cran à trois jours de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) où Christine Lagarde devra notamment expliquer comment elle compte adapter la politique monétaire de l'institution sise à Francfort face à la progression de l'inflation", prévient John Plassard, de Mirabaud Banque.

A 09h10, le Swiss Market Index cédait 0,17% à 11'244,72 points, quand le Swiss Leader Index (SLI) grappillait 0,08% à 1831,75 points. Sur les trente principales valorisations, seules quatre prenaient l'eau. Temenos et Adecco s'accrochaient à la ligne de flottaison et les 24 autres progressaient plus ou moins nettement. Le Swiss Performance Index (SPI) élargi s'offrait, lui, 0,37% à 1442,02 points.

Logique lanterne rouge, Nestlé abandonnait 1,53% ou 1,66 francs suisses. Le paquebot alimentaire est en effet traité hors dividende de 2,75 francs suisses. Lafargeholcim reculait de 0,3% à 58,28 francs suisses et Novartis égarait 0,1% à 80,78 francs suisses. L'autre poids lourd pharmaceutique Roche s'appréciait par contre de 0,4%.

Soumis à des turbulences persistantes depuis l'éclatement des scandales Greensill et Archegos, Credit Suisse cédait encore 0,2% et contrastait avec UBS (+0,2%).

Le logisticien Kühne+Nagel (+1,0%) tentait de prendre le large, sans indication particulière, entraînant dans son sillage Logitech et Julius Bär (+0,8% chacun).

Les traitements hors dividende émaillaient aussi l'indice élargi. Emmi cédait 0,5% ou 5,00 francs suisses, traité hors dividende de 13 francs suisses. Bucher Industries reculait de 1,7% ou 8,40 francs suisses, délesté de 6,50 francs suisses pour rémunérer les actionnaires. Elagué d'office de 4,00 francs suisses, Kardex s'affaissait de 1,0% ou 2,00 francs suisses.

La déconvenue du moment s'abattait sur Relief Therapeutics (-20%), qui a fait état de désaccords avec son partenaire Neurorx, auquel il a confié le développement d'un traitement expérimental contre les défaillances respiratoires associées à la Covid-19.

