Bourse Zurich: trou d'air attendu à l'ouverture sur fond de surchauffe aux USA

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la semaine du mauvais pied, après la publication la veille du week-end de données conjoncturelles américaines montrant des signes de surchauffe de la première économie mondiale.

"Les investisseurs tablent maintenant sur une hausse de taux de 50 points de base (pb) lors de la réunion (de la Fed, ndlr) de mercredi et de... 75 pb en juin, ce qui serait une première depuis 1994", écrit John Plassard de Mirabaud Banque lundi dans son commentaire matinal.

Après avoir connu un rebond probant jeudi, les principaux indices américains se sont littéralement effondrés avant le week-end. Le Nasdaq a bouclé son plus mauvais mois depuis octobre 2008, le S&P 500 sa pire séance depuis juin 2020 et le Dow Jones a perdu près de 1000 points, relève l'analyste.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont poursuivi leur ascension en mars, progressant de 6,6% sur un an et de 0,9% sur un mois, selon l'indice d'inflation PCE, publié vendredi par le département du Commerce. Cet indicateur, le plus scruté par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour jauger l'inflation, a atteint son niveau le plus élevé depuis janvier 1982.

Au Japon, les ventes de véhicules neufs ont une nouvelle fois chuté en avril, poursuivant la spirale négative entamée en septembre dernier qui reflète notamment les perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Dans le cours de la matinée, on attend en Suisse la publication de l'indice du moral des consommateurs de la part du Secrétariat d'État à l'économie (Seco) ainsi que l'indice PMI des directeurs d'achat pour le mois d'avril.

A 08h20, le Swiss Market Index reculait de 0,85% à 12'025,46 points dans le marché avant-Bourse concocté par Julius Bär. L'ensemble des composantes de l'indice phare de la place zurichoise pointait vers le sud.

Credit Suisse (-2,8%) tenait la lanterne rouge, dans le sillage de l'assemblée générale qui a entériné vendredi l'élection du nouveau président Axel Lehmann, tout en refusant la décharge à ses instances dirigeantes pour l'exercice 2020. Par ailleurs, un fonds de pension américain a déposé une plainte contre d'actuels et anciens dirigeants de l'établissement dans le cadre du scandale Archegos.

Le rival UBS (-1,4%) sous-performait également le marché.

La gestion d'actifs de Swiss Life (-0,9%) devrait augmenter sa contribution aux résultats du groupe de 100 millions de francs suisses, a déclaré dans une interview parue samedi dans Finanz und Wirtschaft son directeur des investissements (CIO) Stefan Mächler.

ABB (-1,8%) a vu son objectif de cours raboté par Goldman Sachs, qui a réaffirmé sa recommandation d'achat du titre (buy), soulignant les entrées de commandes actuellement 40% au-dessus du niveau de fin 2018 ainsi que le programme de rachat d'actions annoncé.

Les trois poids lourds du SMI Nestlé, Novartis et Roche (-0,7% chacun), faisaient légèrement mieux que le marché.

Sur le marché élargi, le spécialiste des techniques de sécurité Dormakaba (-1,8%) a trouvé un repreneur pour son activité de portes métalliques creuses Mesker. La transaction aura un impact négatif de 64 millions de francs suisses sur le bénéfice net du groupe.

Leclanché (pas de cours avant-Bourse) a indiqué conditionner la poursuite de ses activités à la concrétisation de la vente de sa filiale E-Mobility, négociée depuis l'automne dernier avec un véhicule d'investissement coté (Spac) aux Etats-Unis. L'industriel yverdonnois a également fait état pour 2021 d'une perte nette ramenée à 65,0 (78,2) millions de francs suisses.

Les titres Lindt & Sprüngli (BP -1,8%), ainsi que Hiag, Aevis, Feintool et la Banque cantonale du Jura (non référencés) seront traités hors dividende ce lundi.

buc/vj