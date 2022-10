Bourse Zurich: un nouveau repli se profile à l'ouverture

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi sur un nouveau repli, après avoir achevé la séance de la veille en léger recul et alors que Wall Street a terminé sans réelle tendance. Alors que le flux de nouvelles d'entreprises reste encore modeste, les investisseurs attendent la publication dans l'après-midi des chiffres de l'inflation américaine en septembre.

Mercredi, les principaux indices américains ont fini sans tendance, dans le sillage de la publication d'un indicateur confirmant que l'inflation demeure toujours présente aux États-Unis, à un jour de la présentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) de septembre. Des données qui "devraient nous indiquer si le pic de l'inflation est derrière nous ou non.", relève John Plassard, de Mirabaud Banque.

L'indice des prix à la production pour la demande finale aux États-Unis a augmenté de 0,4% en variation mensuelle en septembre 2022, la première augmentation en trois mois, et deux fois plus que les attentes du marché qui prévoyaient une hausse de 0,2%. De tels chiffres ne sont toujours pas à même de changer la volonté de la Réserve fédérale américaine (Fed) de remonter ses taux agressivement.

Ce jeudi, les investisseurs se pencheront aussi sur l'inflation en Allemagne en septembre.

Peu après 08h10, l'indice SMI, calculé sur la base des ordres passés avant-Bourse par la banque Julius Bär, notait à 10'162,48 points, soit un tassement de 0,36%. L'ensemble des 20 valeurs constitutives de l'indicateur phare du marché helvétique s'affichait dans le rouge, dans une fourchette oscillant entre -0,3% et -0,5%.

En haut de tableau, la défensive Swisscom (-0,3%) se montrait la plus solide, devant Geberit (-0,3%) et Lonza (-0,3%). Les trois poids lourds de la cote, Nestlé, Novartis et Roche (tous trois -0,3%) participaient aussi à la résistance.

A l'autre extrémité du classement, ABB (-0,5%) héritait de la lanterne rouge, derrière les bancaires Credit Suisse et UBS (-0,5% également pout les deux établissements).

Hors SMI, VAT Group cédait 0,4%. L'équipementier st-gallois de pompes à vide prévoit de franchir le cap du milliard de francs suisses de recettes dès l'année en cours, à l'issue d'un troisième trimestre consécutif de robuste croissance. La progression du chiffre d'affaires a poursuivi sur sa formidable cadence, s'établissant à 33,2% pour des revenus de 305,5 millions de francs suisses. La décélération est plus nette pour les entrées de commandes, en hausse de 4,5% à 312 millions de francs suisses,

Flughafen Zürich (+1,4%) figurait parmi les rares valeurs suivies par Julius Bär à figurer dans le vert. Le titre de l'exploitation de l'aéroport de Zurich tirait profit du relèvement par la banque Vontobel de sa recommandation de "hold" à "buy", tout comme de l'objectif de cours. Mercredi soir, Flughafen Zürich a présenté des chiffres de fréquentation en hausse sur un an en septembre, quand bien même le nombre de passagers s'inscrit toujours en repli de 80% au regard de 2019.

vj/fr