Bourse Zurich: vers un gros pas en arrière, au lendemain de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait jeudi vers un mouvement de consolidation, au lendemain de la publication du procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis. La banque centrale de la première économie de la planète a confirmé son intention de s'attaquer à l'inflation en relevant son taux directeur plut tôt et plus souvent que prévu.

Dans un commentaire matinal, Jeffrey Halley, pour Oanda, rappelle que le président de l'institution Jerome Powell avait livré l'exact même message à l'issue du dernier conclave déjà. "L'unique surprise, si on peut l'appeler ainsi, est que certains membres de la Fed estiment que l'établissement devrait commencer à réduire son bilan rapidement après la première hausse de taux", note l'analyste du courtier en ligne.

Les indices à New York ont décroché mercredi soir, le Dow Jones abandonnant plus de 1% et le Nasdaq à forte coloration technologique plus de 3%.

L'accélération de l'activité dans les services en Chine passait dans ce contexte en arrière-plan.

A 08h11, le préSMI extrapolé par Julius Bär rendait 0,94% à 12'785,40 francs suisses.

Moins mal loties des valeurs vedettes, les deux mastodontes pharmaceutiques Novartis et Roche cédaient déjà 0,4%. Le premier a sous-traité au laboratoire américain Alnylam la découverte de traitements potentiels pour offrir une alternative à la transplantation de foie.

Richemont (-1,9%) tenait la lanterne rouge, sans indication particulière. UBS (-1,5%), Credit Suisse, Partners Group et ABB (-1,4%) n'en menaient pas large non plus.

Au SLI, Swatch (porteur -1,9%) imitait son concurrent genevois, au coude à coude avec l'impondérable AMS (-1,9% également).

L'assureur Baloise (-1,1%) a fait part d'un cancer dont souffre son directeur général Gert de Winter, qui transmet temporairement la responsabilité opérationnelle à Michael Müller, directeur pour le marché suisse.

