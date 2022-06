Bourse Zurich: vers une ouverture à l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse se dirigeait mardi vers une ouverture à l'équilibre, après le long weekend de la Pentecôte. Dans un marché pauvre en nouvelles d'entreprises, les investisseurs restaient dans l'attente vendredi de la publication des chiffres de l'inflation en mai aux Etats-Unis.

La Bourse de New York a terminé en petite hausse lundi, manquant de nouvelle susceptible de donner corps à un vrai rebond, sur un marché déjà tourné vers la publication vendredi d'un indicateur clé d'inflation (CPI) aux Etats-Unis et en Chine.

"L'inflation est le seul indicateur qui compte actuellement pour la Réserve fédérale (Fed) et la tension des investisseurs devrait rester élevée d'ici la publication vendredi de l'indice CPI", a souligné Ipek Ozkardeskaya, analyste senior de Swissquote. La spécialiste s'attend à ce que cet indicateur se stabilise en mai à 8,3%, soit au même niveau que le mois précédent.

"Les indices européens devraient ouvrir en baisse ce matin dans le sillage de la clôture de New York impactée négativement par une poussée de fièvre du rendement des 'Treasuries', le 10 ans américain repassant au-dessus des 3% pour la première fois depuis près d'un mois", a estimé l'analyste John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Vers 08h06 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI était quasiment à l'arrêt, grignotant un imperceptible 0,01% à 11'530,60 points. Vendredi soir, l'indice de référence de SIX avait abandonné 0,18% à la clôture.

Parmi les rares valeurs en hausse se trouvaient les bancaires UBS (+0,6%) et Credit Suisse (+0,6%), ainsi que Holcim (+0,9%). Le géant zougois des matériaux de construction poursuit la vente de ses affaires dans les pays en développement. Il prévoit de céder sa majorité dans Lafarge Cement Zimbabwe, a-t-il indiqué lundi.

Les valeurs du luxe progressaient aussi avec Swatch (+0,4%) et Richemont (+0,5%). L'horloger biennois a obtenu gain de cause contre le sud-coréen Samsung devant un tribunal londonien. La Haute cour de justice (High Court of Justice) a statué fin mai que Samsung avait violé des droits de marques de Swatch.

Les autres "blue chips", et notamment les poids lourds, évoluaient en retrait de 0,1%. Roche a obtenu de Swissmedic une autorisation de commercialisation pour son nouveau traitement ophtalmique Vabysmo contre la forme néovasculaire ou "humide" de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), ainsi que contre l'oedème maculaire diabétique (OMD).

Sur le marché élargi, Ems-Chemie (+0,9%) a confirmé ses prévisions pour 2022.

Galenica (-0,1%) et Aevis (pas de cours avant-Bourse) ont acquis des participations - non spécifiées - dans Well, une plateforme numérique de services fondée par les assureurs maladie CSS et Visana, ainsi que les prestataires Medi24 et Zur Rose.

