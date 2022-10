Bourse Zurich: vers une ouverture dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait mercredi vers une ouverture en berne, après une clôture en terrain positif la veille. La Bourse de New York a, elle, terminé en forte hausse pour le deuxième jour d'affilée, les investisseurs estimant que les banques centrales feront preuve d'indulgence face à la détérioration de l'activité économique.

L'agenda du jour comprend en particulier la réunion de l'Opep+ à Vienne, qui devrait déboucher sur une baisse significative des quotas de production de pétrole face aux craintes de récession. Les prix du Brent et du WTI reculaient ce matin.

La coupe pourrait atteindre 2 millions de barils par jour, a rapporté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, dans un commentaire matinal. "Une forte baisse de l'offre ne déclenchera pas forcément un rallye sur les prix, car personne n'est heureux de voir les prix de l'énergie remonter en flèche." Plus ils grimpent, plus les banques centrales doivent agir face à l'inflation. "Par conséquent, une forte réduction de la production de l'Opep risque de se retourner contre elle, déclencher des prises de bénéfices et une chute des prix du pétrole aujourd'hui", a ajouté l'experte.

Plusieurs indicateurs macroéconomiques doivent aussi être dévoilés, notamment le rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé et l'activité dans les services ISM pour septembre aux Etats-Unis.

A 08h07, le préSMI extrapolé par Julius Bär perdait 0,13% à 10'576,67 points. Les vingt composantes de l'indice phare de la place zurichoise se paraient de rouge.

Nestlé (-0,1%) a finalisé la cession de sa marque de purée de pommes de terre Mousline, fabriquée en France, au fonds d'investissement FnB, avec qui le groupe avait entamé des négociations exclusives en mars dernier. Aucun montant n'a été dévoilé. Les autres poids lourds Roche et Novartis reculaient également de 0,1%.

Le géant des matériaux de construction Holcim (-0,2%) a bouclé la finalisation de l'acquisition d'Izolbet en Pologne, annoncée en mai dernier.

UBS et Credit Suisse (-0,2%) n'échappaient pas à la tendance. L'action de la banque aux deux voiles a fini mardi en bondissant de 8,9%, au-dessus des 4,2 francs suisses.

Sur le marché élargi, Bachem échappait à la morosité, prenant 1,1%. Le spécialiste des peptides et oligonucléotides prévoit la construction d'un nouveau site de production en Argovie. A long terme, quelque 3000 personnes devraient être recrutées pour cette seule usine.

Kühne+Nagel (+0,9%) a vu son partenariat de longue date avec le fabricant italien de pneumatiques Pirelli aux Etats-Unis être prolongé "de plusieurs années".

A l'issue de l'offre publique d'achat lancée sur Valora (stable), la société mexicaine Femsa détient désormais environ 96,87% du capital-actions et des droits de vote du bâlois.

Dormakaba (-0,1%) a nommé une nouvelle responsable des finances, Christina Johansson, passée notamment par Bucher Industries et SR Technics.

