Bourse Zurich: vers une ouverture dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait démarrer vendredi sur une légère avancée, poursuivant sur la lancée positive de la veille et le rebond de Wall Street. Les investisseurs semblaient avoir digéré la détermination de la Réserve fédérale américaine (Fed) à augmenter ses taux et de réduire son bilan afin de combattre l'inflation galopante.

La Bourse de New York a terminé jeudi dans le vert après deux séances de pertes.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse dans le sillage de la clôture de New York (...) et l'espoir qu'un accord pourrait voir le jour entre Kiev et Moscou", estime John Plassard, un analyste de Mirabaud Banque.

La banque centrale américaine devrait accélérer la hausse de ses taux dans les prochains mois, plusieurs de ses responsables y étant favorables afin de combattre la forte inflation aux Etats-Unis, selon les minutes de la réunion des 15 et 16 mars, publiées mercredi soir.

Pour faire ralentir l'inflation, la Fed compte aussi se séparer petit à petit des milliards de dollars de bons du Trésor et autres actifs qu'elle a achetés depuis mars 2020.

A 8h17, le SMI prenait 0,44% à 12'426,75 points selon les indications avant-Bourse de Julius Bär. A l'exception de Zurich Insurance (-3,2%), les 19 autres valeurs vedettes progressaient.

Le groupe d'assurance était traité hors-dividende ce vendredi. UBS (+1,3%) affichait la meilleure performance, devant son concurrent Credit Suisse (+1,0%) et ABB (+0,9%).

Richemont (+0,9%) attirait aussi l'intérêt des investisseurs, tout comme Holcim (+0,8%). Le géant des matériaux de construction s'apprête à soumettre à ses actionnaires deux nouvelles candidatures pour son conseil d'administration, suite à la décision de Dieter Spälti, Adrian Loader et Colin Hall de ne pas se représenter pour un nouveau mandat.

Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (+0,6%) soutenaient également l'indice.

lk/fr