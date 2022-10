Bourse Zurich: vers une ouverture dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait débuter la dernière séance de la semaine en terrain positif, dans la foulée de sa clôture jeudi. De son côté, Wall Street a terminé en forte hausse après une séance en montagnes russes, suite à la publication de l'inflation en septembre.

Le renchérissement persiste outre-Atlantique, malgré le resserrement de la politique monétaire de la Fed. Les prix ont augmenté de 8,2% en septembre sur un an, contre 8,3% en août. Sur un mois, l'inflation a accéléré, à +0,4% entre août et septembre, contre +0,1% entre juillet et août.

Une flopée de résultats est attendue cet après-midi, notamment de la part de Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase et Wells Fargo.

La Banque d'Angleterre (BoE) finit son intervention sur le marché obligataire, et maintient d'autres mesures, dont une facilité temporaire de garantie sur les collatéraux.

En Chine, les prix à la production ont progressé en septembre à leur rythme le plus faible depuis plus d'un an.

Vers 08h10, le pré-SMI prenait 0,69% à 10'298,83 points, selon les indications avant-Bourse de la banque Julius Bär. L'ensemble des valeurs constitutives de l'indicateur phare du marché helvétique pointait dans le vert, à l'exception de Holcim (-0,4%) et Novartis (-0,2%).

La Cour suprême des Etats-Unis a rejeté la demande du géant pharma bâlois visant à bloquer le lancement de versions génériques de Gilenya, son traitement phare contre la sclérose en plaques, a fait savoir Reuters dans la nuit. Les autres poids lourds Nestlé et Roche gagnaient 0,8%.

Goldman Sachs a dégradé de deux crans la recommandation de Holcim à "sell", contre "buy" et raboté l'objectif de cours de 20 francs suisses à 38 francs suisses. La banque new-yorkaise anticipe un net tassement dans la construction, adoptant une approche prudente du secteur européen des matériaux de construction.

ABB menait la danse, en prenant 1,3%. Les bancaires UBS et Credit Suisse s'enrobaient de respectivement 1,2% et 1,1%.

Hors SMI, Temenos s'enfonçait de 19%. Le développeur de logiciels bancaires a fait état, après la clôture boursière jeudi, de résultats en net recul au troisième trimestre. Face à l'érosion des revenus et de la rentabilité, il a revu ses objectifs annuels à la baisse, s'attendant désormais à une croissance nulle des revenus de licence.

Bystronic (non traité) a fini les neuf premiers mois de l'année sur un chiffre d'affaires en nette hausse et supérieur aux attentes du marché. Le groupe vise le milliard de francs suisses de recettes d'ici la fin de l'année.

