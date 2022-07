Bourse Zurich: vers une poursuite du rebond pour boucler la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait lundi vers une ouverture positive, pour clore une semaine en dents de scie. Les indices outre-Atlantique avait fini en hausse, malgré une nouvelle contraction de la première économie mondiale au deuxième trimestre.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin grâce au fameux adage 'what is bad is good' après la publication d'une croissance américaine négative au 2ème trimestre", anticipe John Plassard, de Mirabaud Banque. Les investisseurs espèrent désormais un ton plus accommodant de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis, explique l'analyste.

Sur le front conjoncturel, le Japon a enregistré un vif rebond de sa production industrielle en juin, quand la France a vu sa croissance prendre l'ascenseur au deuxième trimestre.

La saison des résultats intermédiaires bat toujours son plein, avec notamment Swiss Re ce vendredi.

A 08h20, le préSMI concocté par Julius Bär s'appréciait de 0,47% à 11'182,19 points, sur un front vert uni.

Swiss Re (+0,8%) s'installait aux avant-postes, juste derrière Lonza (+0,9%). Le réassureur a retrouvé les chiffre noirs sur les six premiers mois de l'année, effaçant la perte accusée au terme du premier partiel.

A l'autre extrémité du classement, AMS Osram (-4,0%) a fait le point sur un deuxième trimestre clos dans le rouge vif, contre toute attente.

Le conglomérat industriel Sulzer (+1,0%) faisait fi de sa perte semestrielle, largement attribuée à ses déboires en Pologne et en Russie.

jh/vj