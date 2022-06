Bourse Zurich: vers une séance hésitante après le net repli la semaine dernière

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en petite baisse lundi, après une semaine noire pour les marchés financiers en Suisse et à l'international. Le virage opéré par les banquiers centraux, aux Etats-Unis, mais aussi et de manière plus surprenante en Suisse, a semé le doute parmi les intervenants, qui craignent que le resserrement de la politique monétaire pour contenir une forte inflation ne pénalise la reprise économique et ne mène directement à une récession.

Jeudi dernier, au lendemain d'un relèvement de trois quart de points des taux de la Fed aux Etats-Unis, la BNS a également relevé ses taux de 50 points de base à -0,25%, précédant la Banque centrale européenne (BCE). La présidente de la BCE Christine Lagarde a en effet annoncé un relèvement des taux pour juillet.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin dans un climat de méfiance face aux actions des banques centrales", anticipe John Plassard de Mirabaud Banque. "Rappelons ici qu'une erreur de politique monétaire serait le pire des scénarii pour les marchés", d'où la nervosité ambiante.

"Le mot en R (récession) ne doit pas faire peur", poursuit l'analyste. "Au contraire, il faut l'anticiper, car il fait partie du cycle économique 'naturel'. Le plus gros problème n'est pas de savoir s'il aura lieu, mais plutôt de savoir exactement quand il aura lieu".

A 08h10, le pré-SMI concocté par Julius Bär reculait de 0,19% à 10'431,80 points, après avoir chuté de près de 5% la semaine dernière. A l'exception de SGS, l'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le rouge.

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS (+0,4%) était le seul et unique titre à afficher de bonnes prédispositions. L'entreprise genevoise a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 250 millions de francs suisses.

A l'inverse, le titre Credit Suisse (-1,2%) risque de connaître une séance difficile, après une plainte de l'oligarque russe Vitaly Malkin qui poursuit l'établissement pour des pertes de 500 millions de francs suisses suisses (491 millions d'euros), provoquées par un conseiller financier de la banque licencié en 2015 et condamné en 2018, selon le journal dominical Sonntagzeitung.

Les trois poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (tous -0,2%) étaient en ligne avec le marché.

Soupçonné d'avoir écoulé ses médicaments à des prix exagérément élevés en Grèce grâce à des pots-de-vin, le ministre de la santé a réclamé 214 millions d'euros de dommages et intérêts à Novartis. Des responsables grecs estiment que ces méthodes ont coûté à l'Etat grec environ 3 milliards d'euros en médicaments surpayés. Aux Etats-Unis, l'entreprise a accepté de verser environ 336 millions de dollars pour arrêter les poursuites pour des faits similaires.

Sur le marché élargi, Valora (+1,8%) était la seule valeur dans le vert. Le détaillant de proximité a étendu sa collaboration avec Oel-Pool et repris 71 magasins de stations-services. Cette extension de collaboration devrait permettre à Valora de porter sa présence dans les points de vente d'hydrocarbures en Suisse à plus de 170 magasins d'ici fin 2023, pour un chiffre d'affaires annuel estimé à plus de 300 millions de francs suisses.

ol/al