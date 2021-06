Bourse Zurich: vers une timide poursuite de la marche en avant

Zurich (awp) - La Bourse suisse risque de plafonner mercredi dans les premiers échanges, après que le SMI a brièvement franchi mardi pour la première fois de son histoire la barre des 11'700 points. Dans une actualité des entreprises atone et dans l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, les investisseurs devaient se contenter en guise de catalyseur de rares indications macro-économiques.

L'augmentation des prix à la production en Chine a atteint en mai son rythme le plus élevé en près de treize ans, alimentée par le renchérissement matières premières.

"Les indices européens devraient ouvrir une nouvelle fois sans direction ce matin, dans le sillage de la nervosité des investisseurs avant la réunion de la BCE de demain et en plein doute après la baisse du rendement des Treasuries, le 10 ans américain étant par exemple revenu à son niveau d'il y a 3 mois", résume John Plassard, de Mirabaud Banque.

A 08h11, le préSMI extrapolé par Julius Bär grappillait 0,04% à 11'661,73 points, soutenu uniquement par Lonza (+1,4%) ainsi que les deux représentants du luxe Richemont (+0,7%) et Swatch (+0,5%).

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique profitait d'un relèvement de son objectif de cours par Jefferies, qui recommande toujours le titre à l'achat. Le gestionnaire de marques de prestige genevois bénéficiait d'un ajustement d'appréciation similaire, mais par Bernstein.

Si toutes les autres composantes de l'indice phare affichaient des prédispositions négatives, le recul le plus marqué restait limité à 0,1% et échoyait à Novartis. Les deux autres poids lourds, Nestlé et Roche, n'égaraient que 0,04% chacun.

Sur le marché élargi, l'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry s'appréciait de 2,0%, devançant Burckhardt Compression (+1,2%) et Idorsia (+1,0%). Le laboratoire d'Allschwil a prévu de revenir en détail sur son traitement expérimental en voie d'homologation contre l'insomnie à l'occasion du congrès Sleep 21, qui se tient ces prochains jours.

jh/buc