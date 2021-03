Bourse: ouverture attendue dans le rouge, en attendant la BNS

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir dans le rouge jeudi, après avoir terminé dans le négatif mercredi. Wall Street a aussi terminé en baisse, les valeurs technologiques chutant à nouveau fortement. Les regards seront tournés ce matin vers la Banque nationale suisse (BNS) qui livrera son examen de la situation économique et monétaire dans la matinée. La saison des résultats d'entreprises se poursuit.

"La BNS ne devrait pas changer son orientation en matière de taux ce jeudi privilégiant l'approche "wait and see" face à la (légère) détente du Franc suisse et à l'évolution de la campagne de vaccination contre le coronavirus", a déclaré John Plassard de Mirabaud auprès d'AWP. "Les interventions de la BNS vont rester de vigueur pour éviter une trop forte appréciation de la devise helvétique", a-t-il ajouté.

Le centre d'études conjoncturelles KOF livrera dans la foulée ses pronostics printaniers.

Vers 08h14, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,10% à 11'052,92 points, selon le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. Les composantes de l'indice phare de la place zurichoise pointaient dans le rouge, à l'exception d'Alcon (+0,8%) et de Novartis (+0,4%).

Le géant des dispositifs et consommables ophtalmiques ambitionne de générer à l'horizon 2025 un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards de dollars, contre moins de 7 milliards en 2020. Alcon a assuré, lors de sa journée des investisseurs mercredi, que la marge opérationnelle de base doit s'établir autour de 25%.

Roche et Nestlé pesaient sur l'indice (-0,2%). Les bancaires ne faisaient pas mieux: à en juger de l'évolution de UBS (-0,3%), Credit Suisse et Julius Bär (-0,2%). SGS (-2,5%) était traité hors dividende.

Sur le marché élargi, Helvetia (+1,3%) a vu son volume d'affaires progresser de 2,7% à 9,71 milliards de francs suisses, avec une nette baisse de 12% des primes brutes dans l'assurance vie et une accélération de 16,1% dans l'activité non-vie.

Dufry (+1,3%) a obtenu deux concessions à l'aéroport international brésilien Salgado Filho de Porto Alegre, dont une en zone hors-taxes.

Softwareone plongeait de 6,2%. Le prestataire de services et conseils informatiques aux entreprises a vu son chiffre d'affaires progresser tandis que sa rentabilité a quelque peu reculé en 2020.

