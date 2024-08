Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes sont en hausse vendredi, les investisseurs se montrant plus sereins après la publication de données jugées rassurantes pour les deux plus puissantes économies mondiales, les Etats-Unis et la Chine, après une semaine volatile sur les marchés financiers.

Sur le Vieux continent, la Bourse de Paris avançait de 0,44% vers 13h20, Londres de 0,51%, Francfort de 35% et Milan de 0,41%.

Sur la semaine, l'indice paneuropéen Stoxx 600 affiche une légère progression de 0,29%. La semaine précédente, il avait chuté de 2,92%, sa pire perte hebdomadaire depuis octobre 2023.

A Wall Street, les contrats à terme des trois principaux indices laissaient présager d'une ouverture en légère hausse. La veille, l'indice Dow Jones a gagné 1,76%, le Nasdaq, à dominante technologique, a bondi de 2,87% et le S&P 500 a grimpé de 2,30%, connaissant sa meilleure séance depuis 2022.

Une forme de soulagement a gagné les investisseurs jeudi, après la publication d'une baisse plus forte qu'attendu des demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis. Ce signe de bonne tenue du marché de l'emploi a permis de dissiper les craintes quant aux risques de récession aux Etats-Unis apparues après la publication la semaine précédente d'un rapport sur l'emploi, qui a fait vaciller les marchés partout dans le monde.

Selon les analystes d'UBS Research, "tant que l'incertitude sur l'emploi n'aura pas totalement disparu, il faudra s'attendre à des mouvements régulièrement à plus de 1% en séance", favorisés par de moindre volumes d'échanges, comme c'est souvent le cas au mois d'août.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les regards se sont tournés vers la Chine, où "les investisseurs ont trouvé une lueur d'espoir dans les prix à la consommation pour le mois de juillet qui ont augmenté plus que prévu", commente Stephen Innes, de Spi AM.

Selon le Bureau national des statistiques (BNS), l'indice des prix à la consommation (CPI), principale jauge de l'inflation, a augmenté en juillet de 0,5% sur un an.

La Chine a ainsi évité l'entrée dans une nouvelle période de déflation en juillet, après y avoir plongé durant quatre mois à partir de la fin 2023, avec en janvier la plus forte contraction des prix à la consommation depuis 14 ans.

Ce sont des "évolutions rassurantes" pour les "géants économiques que sont les États-Unis et la Chine, qui semblent tourner avec un peu plus de vigueur que ce que beaucoup anticipaient", poursuit Stephen Innes.

En Asie, Hong Kong a avancé de 1,17%, tandis que Shanghai a un peu reculé (-0,27%) et que Shenzhen a relâché 0,62%. L'indice vedette tokyoïte Nikkei s'est quant à lui octroyé 0,56%.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt des emprunts américains à dix ans s'établissait à 3,94% contre 3,99% jeudi. Le taux allemand à même échéance était à 2,23% contre 2,27%.

Generali sanctionné

Le numéro un de l'assurance en Italie, Generali, perdait 1,77% à Milan, après avoir annoncé une baisse de son bénéfice net ajusté (hors exceptionnels) de 13,1% à 2 milliards d'euros au premier semestre.

Hargreaves Lansdown en hausse

L'action de Hargreaves Lansdown (HL) prenait 2,09% à Londres, à 1.101,50 pence, sous le prix offert par un groupe d'investisseurs mené par la société de capital investissement CVC, dont la plateforme d'investissement a accepté l'offre de rachat de 5,4 milliards de livres (1.110 pence en actions, plus un dividende de 30 pence).

Le marché avait déjà largement anticipé cette acquisition et l'action s'était envolée plus tôt cette année: elle affiche un bond de plus de 50% depuis le 1er janvier.

Accalmie sur les changes et le pétrole

Sur le marché des changes, vers 13H15, le billet vert s'échangeait à 1,0919 dollar pour un euro (+0,02%), et reculait de 0,12% par rapport au yen à 147,05 yens pour un dollar.

Les cours du pétrole étaient stables: le baril de WTI américain grappillait 0,26% à 76,39 dollars et celui de Brent de la mer du Nord 0,20% à 79,32 dollars.

afp/ck