Genève (awp) - SIX Swiss Exchange a accordé à la société de participations CI Com la prolongation du délai de publication de son rapport de gestion au 31 mai 2024.

L'échéance initiale avait été fixée au 30 avril par SIX Swiss Exchange, mais CI Com avait fait une demande de prolongation auprès du SER, l'organe de régulation de SIX, le 25 avril dernier. La société de participations arguait que son organe de révision PKF Certifica n'était pas en mesure de finaliser son rapport de révision d'ici à cette date.

A l'appui de sa demande, CI Com avait affirmé que des vérifications supplémentaires par PKF étaient nécessaires à l'évaluation des participations de CI Com dans les sociétés Zenessa et Alliance Développement Capital SIIC.

SIX Exchange a accepté la requête, tout en émettant une réserve. Ainsi, elle pourra suspendre le négoce des actions nominative de l'émetteur "si son rapport annuel 2023 n'est pas publié conformément aux dispositions relatives à la publicité événementielle et n'est pas déposé auprès de SIX Exchange Regulation au plus tard le 31 mai 2024, à 23h59 HEC".

