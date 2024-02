Paris (awp/afp) - Plusieurs indices boursiers évoluent à des niveaux record jeudi, en Asie et en Europe, propulsés par les résultats de Nvidia, vedette du secteur technologique qui a publié des résultats largement salués par les investisseurs.

Au Japon, le Nikkei a bondi de 2,19% à 39098,68 points, battant son record historique en clôture datant du 29 décembre 1989 (38'915,87 points).

"Les bonnes prévisions de Nvidia publiées mercredi soir ont donné un nouvel élan aux marchés jeudi matin", soulignent les analystes de Deutsche Bank dans une note.

En Europe, vers 09H40, la Bourse de Paris avançait de 0,95% et Francfort de 1,36%, toutes deux au-dessus de leur plus haut niveau en séance au lendemain d'une clôture record pour les deux indices. La Bourse de Londres grappillait 0,15% et celle de Milan s'octroyait 0,91%, évoluant à son plus haut depuis mai 2008.

Nvidia, qui bondissaient de 9% dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street mercredi, a conclu en grande forme une année record, avec 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour la période de novembre à janvier et 12,3 milliards de bénéfice net, des résultats largement supérieurs à ses prévisions et aux attentes du marché.

De plus, le géant technologique table sur 24 milliards de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours.

Sur l'ensemble de son exercice annuel qui s'est terminé fin janvier, le groupe de Santa Clara (Californie) a réalisé près de 61 milliards de dollars de revenus et a multiplié par six ses profits, à près de 30 milliards.

"Fait rare, Nvidia a volé la vedette aux minutes de la Réserve fédérale (Fed) publiées mercredi soir", note Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Les "minutes" de la Fed, la banque centrale américaine, sont le compte-rendu de la dernière réunion du comité monétaire de l'institution, un rapport clé scruté par les marchés alors qu'est attendue avec impatience la première baisse des taux directeurs.

"Les minutes ont renforcé l'idée que la Fed n'est pas pressée d'assouplir sa politique monétaire", notent les analystes de Deutsche Bank.

Jeudi, la Banque centrale européenne (BCE) doit publier le compte rendu de sa précédente réunion.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans évoluaient à 4,32%, proche de leur niveau en clôture la veille, mais le taux obligataire allemand à même échéance se tendait plus nettement, à 2,5% contre 2,45%.

La tech dopée par Nvidia

Au Japon, Advantest a bondi de près de 7,5%, Tokyo Electron de près de 6% et Screen Holdings de plus de 10%.

En Europe, ASML s'octroyait 4,02%, STMicroelectronics 4,12%, Infineon 3,16%.

L'agroalimentaire à des rayons différents

Nestlé a publié des résultats 2023 inférieurs aux attentes, plombés par la force du franc suisse et une baisse des volumes de ventes, en raison de l'inflation qui grève le budget des ménages, malgré leur rebond sur la dernière partie de l'année. Son titre cédait 3,14% à Zurich.

Le géant français Danone a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires stable, voire en progression hors effets de change, profitant encore de la hausse généralisée des prix, même si le bénéfice net fléchit de 8% en raison d'un effet comptable. Son action avançait de 1,69% à Paris.

Rolls-Royce, à nouveau bénéficiaire

Rolls-Royce bondissait de 8,29% après avoir renoué avec les bénéfices annuels en 2023, affichant un résultat positif de 2,4 milliards de livres contre une perte de 1,3 milliard un an plus tôt.

Ailleurs en Europe, le bénéfice net du constructeur allemand Mercedes-Benz (+4,28%) a baissé de 1,9% sur un an, à 14,53 milliards d'euros, ce qui est toutefois mieux que ce que prévoyait le consensus des analystes de Factset.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole étaient en légère hausse, vers 08H25 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord avançait de 0,43% à 83,39 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) progressait de 0,51% à 78,30 dollars.

Sur le marché des changes, l'euro gagnait 0,6% face au dollar à 1,0884 euro pour un dollar.

Le bitcoin avançait de 0,8% à 51'798 dollars.

